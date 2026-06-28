CAF crea un fondo para dirigir recursos a la reconstrucción de Venezuela

Tras la catástrofe natural provocada por los dos terremotos simultáneos que sacudieron el norte de Venezuela y que, hasta la fecha, han ocasionado el fallecimiento de más de 1.400 personas, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció la creación de un fondo para la reconstrucción del país. El organismo multilateral señaló que aportará un capital semilla de US$1 millón.
Esta iniciativa permitirá que otros organismos internacionales, empresas privadas, fundaciones, gobiernos, personas naturales y otros actores realicen contribuciones al fondo.
El CAF también informó que no cobrará comisiones por la administración fiduciaria ni por la implementación de los recursos, con la finalidad de que estos se destinen en su totalidad a la atención de la emergencia y a agilizar el proceso de reconstrucción.
“Invitamos a sumarse a gobiernos y al sector privado para que sus aportes, junto con los nuestros, formen parte de una respuesta efectiva”, expresó Sergio Díaz-Granados, presidente de la organización.
La primera fase de la iniciativa estará enfocada en el suministro de bienes esenciales. Posteriormente, se financiarán servicios en áreas como agua, salud, saneamiento básico, educación, conectividad y energía, para luego avanzar hacia la etapa de reconstrucción.
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El organismo multilateral también señaló que este fondo operará con recursos independientes a los propios de CAF y contará con reportes financieros periódicos y una auditoría independiente.
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