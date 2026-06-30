Tras dos movimientos sísmicos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter que golpearon el norte de Venezuela el 24 de junio, miles de familias requieren apoyo económico inmediato para atender necesidades básicas. Las zonas más afectadas son La Guaira y la Gran Caracas, donde la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) concentra la atención inicial para asistir a 300.000 personas.
En Colombia, donde residen más de 2,8 millones de venezolanos, el envío de remesas se ha convertido en una de las principales vías de ayuda para quienes tienen familiares en las zonas impactadas.
Ante el aumento de la demanda, varias empresas de fintech ajustaron sus tarifas y habilitaron canales para que los recursos lleguen directamente a los beneficiarios, sin depender de terceros ni de canales informales.
Plataformas que facilitan el envío de dinero hacia Venezuela:
Littio: La plataforma permite enviar fondos a bancos en Venezuela por Pago Móvil o por transferencia bancaria. El usuario adquiere dólares digitales mediante PSE, Nequi o Bre-B, y el envío llega en 5 minutos. El servicio está disponible para colombianos y para venezolanos con cédula de extranjería o Permiso por Protección Temporal (PPT), y no tiene costo hasta el 3 de julio.
Fronte: La compañía habilitó una página especial para enviar dinero a Venezuela: https://ayudavenezuela.frontepay.com/. El proceso se realiza desde PSE con el banco de preferencia, sin descargar una app, crear cuenta ni registrarse. Las transferencias llegan en pocos minutos a cuentas bancarias o a Pago Móvil y, durante la emergencia, no tienen comisión.
Global66: La fintech latinoamericana activó el cupón «FuerzaVenezuela» para realizar envíos sin costo a las familias afectadas. El beneficio está disponible hasta el 3 de julio y aplica para transferencias de hasta US$ 2.000.
Retorna: La aplicación eliminó la comisión para envíos desde Colombia, Chile, Brasil, Perú y la Unión Europea, tanto para usuarios nuevos como actuales, sin monto mínimo. El beneficio también permite, de forma excepcional, canalizar aportes a entidades que participan en la atención de la emergencia.
Western Union: En alianza con SuperGiros, la compañía eliminó temporalmente las comisiones para los envíos de dinero a Venezuela durante la emergencia, de modo que el monto consignado llegue completo a los beneficiarios. La campaña se extiende hasta el 10 de julio.
Cómo donar a la respuesta humanitaria:
Para quienes desean aportar a organizaciones que atienden la emergencia, la Cruz Roja Venezolana habilitó una cuenta oficial para recibir donaciones nacionales e internacionales, destinadas a la logística y la compra de insumos de emergencia:
Titular: Sociedad Venezolana de la Cruz Roja
RIF: J-00235031-8
Banco: Banesco
Tipo de cuenta: corriente
Moneda: bolívares (VES)
Número de cuenta: 0134-0224-82-2243028658
Correo para reportar el aporte: [email protected]
Una vez realizada la transferencia, se recomienda reportar la operación al correo institucional para su registro.
Rappi: Los usuarios de Rappi Turbo en Bogotá pueden donar entre $10.000 y $50.000 a los damnificados del país vecino a través de un botón de donación en la aplicación.
Destacado: Estos son los puntos oficiales para donar y ayudar a los afectados por el terremoto en Venezuela.
Farmatodo: La cadena de farmacias habilitó su página web y su aplicación para recibir donaciones, incluso desde el exterior, destinadas a las organizaciones Cáritas Venezuela y Dividendo Voluntario para la Comunidad (DVC), que las canalizan en la compra de insumos médicos y alimenticios para los damnificados.