El mercado colombiano de vehículos usados muestra un comportamiento sólido en 2025, superando las proyecciones del sector automotor.
De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), en el primer semestre del año se realizaron 485.156 traspasos, un incremento del 16,1 % frente al mismo periodo de 2024.
Este crecimiento está impulsado por factores como la estabilidad en los precios, portafolios más atractivos de las marcas, tasas de interés más competitivas y, especialmente, la consolidación de canales digitales que acercan la oferta a los consumidores con mayor transparencia y facilidad de acceso.
En la preferencia de los colombianos, los vehículos familiares ocupan el primer lugar con 256.225 traspasos (52,8 % del total), seguidos por los utilitarios con 105.542 (26,2 %) y las camionetas tipo pickup con 26.428 ventas (6,5 %).
En cuanto a marcas, Chevrolet lidera el mercado con 120.060 unidades transferidas, seguida por Renault (76.145), Mazda (41.612), Kia (33.772) y Toyota (31.661).
La transformación digital acelera las ventas de carros usados
La dinámica positiva se refleja en el desempeño de empresas como Renting Colombia, que en 2024 vendió más de 19.000 vehículos usados por un valor superior a $1,2 billones.
En el primer semestre de 2025 ya registra más de 8.800 unidades comercializadas, respaldadas por una estrategia phygital —que combina lo físico y lo digital— para mejorar la experiencia del cliente.
“La transformación digital de nuestros canales de comunicación ha cambiado la manera en que los consumidores acceden al mercado de vehículos usados, permitiéndoles tomar decisiones más informadas y seguras”, señaló Santiago Vélez, líder de Usados Renting Colombia.
El nuevo sitio web de la compañía, desarrollado junto al Grupo Cibest, ofrece una interfaz intuitiva y completa que agiliza la búsqueda y compra de automóviles, fortaleciendo la confianza y seguridad en las transacciones.
Nuevos hábitos de consumo
Según la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto), la relación entre ventas de vehículos nuevos y usados ha cambiado significativamente.
Si antes se comercializaban tres usados por cada nuevo, hoy la proporción es de 4,5 a 1. Esto evidencia una evolución del mercado secundario, que ha mejorado en accesibilidad, garantías y procesos de revisión, reduciendo la incertidumbre para el comprador.
Bogotá, Cali, Envigado y Medellín lideran el número de traspasos con 149.296 (30,7 %), 35.045 (7,2 %), 33.536 (6,9 %) y 30.993 (6,4 %), respectivamente.
Eventos como Nextcar 2025, realizado del 31 de julio al 3 de agosto en Corferias, evidencian la consolidación del sector. La feria, considerada la más grande del país para vehículos usados, reunió a más de 20.000 visitantes y 60 expositores de más de 100 marcas, ofreciendo peritajes técnicos certificados, asesoría en financiación y legalización de compra.
Los analistas proyectan un crecimiento de entre el 12% y 15% para el cierre de 2025, impulsado por ecosistemas digitales más robustos y la creciente confianza del consumidor.
El panorama confirma que el mercado de vehículos usados es un pilar clave en la reactivación del sector automotor colombiano, combinando innovación, transparencia y valor agregado para satisfacer a un comprador cada vez más informado y exigente.