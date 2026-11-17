El proyecto de ley de Rescate Económico del Gobierno Nacional podría encarecer productos de consumo masivo como la cerveza y las gaseosas, con efectos directos sobre las tiendas de barrio, que concentran buena parte de la comercialización de estas bebidas en Colombia.
La Federación de Comerciantes y Tenderos de Colombia (Fedecom) advirtió que los nuevos gravámenes reducirían la capacidad de compra de los hogares y afectarían los ingresos de pequeños establecimientos que ya enfrentan dificultades. Según cifras de la organización, las ventas de las tiendas de barrio han disminuido 25,4 % en los últimos cuatro años.
Uno de los cambios que genera mayor preocupación está relacionado con la cerveza. Aunque el IVA se mantendría en 19 %, la iniciativa plantea sustituir el actual impuesto al consumo por un esquema que combinaría una tarifa del 10 % sobre el precio y un componente fijo de $330 por cada grado de alcohol.
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La representante a la Cámara María Clara Posada estima que esta modificación podría provocar incrementos de entre 49 % y 60 % en el precio de la cerveza. Bajo ese escenario, una unidad que actualmente cuesta alrededor de $3.500 pasaría a superar los $5.200.
El impacto comercial sería considerable si se tiene en cuenta que, según las cifras citadas por Posada, el 92 % de la cerveza que se vende en Colombia se comercializa mediante tiendas de barrio. Además, el 59 % de los consumidores de estratos 1, 2 y 3 compra esta bebida principalmente en estos establecimientos.
Las gaseosas también están en el centro de la discusión. El 80 % de sus ventas se realiza a través del comercio de proximidad y, a partir de 2028, el proyecto contempla ampliar el impuesto a las bebidas ultraprocesadas para incluir aquellas que utilizan edulcorantes no calóricos.
Para Fedecom, el encarecimiento de estas categorías podría traducirse en menos unidades vendidas, reducción de los márgenes comerciales y pérdida de clientes. La Federación estima que cerca de 450.000 tiendas y 1,75 millones de empleos vinculados a esta actividad estarían expuestos a los efectos de las medidas.
El exdirector de la DIAN Lisandro Junco también cuestionó el alcance de estos gravámenes y advirtió sobre una posible reducción del consumo: “se cobró más por botella y terminó con menos plata, y de paso el tendero vendió menos (menos RENTA, ICA, etc) y los departamentos quedan con un hueco en la salud. La cerveza es un producto altamente elástico”.