Caso Nueva EPS: exdirectivo dice que el Gobierno busca cargarle la crisis del sistema de salud

La Nueva EPS, la entidad de salud más grande del país hoy bajo intervención estatal, continúa en el ojo del huracán, la Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones que apuntan a un presunto desfalco de más de $5 billones atribuible a una política deliberada de ocultamiento contable entre 2019 y 2023.
El principal señalado es José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la entidad, a quien la Fiscalía estaría acusando de liderar una estrategia para maquillar balances financieros y ocultar deudas con clínicas y hospitales.
Los hallazgos de la Fiscalía
De acuerdo con el expediente, revelado por Cambio, aparecen vinculados Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente financiero), Edgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabio Antonio Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas).
Durante al menos cinco años los directivos habrían manipulado la contabilidad para mostrar utilidades ficticias y garantizar que la EPS se mantuviera habilitada por la Supersalud, lo que le permitió seguir recibiendo giros de la Adres.
Entre las pruebas estarían documentos oficiales firmados por Cardona, Isaza y Pedraza que reportaban ganancias inexistentes, la omisión sistemática de facturas ya radicadas por prestadores de salud – lo que ocultaba deudas superiores a $5 billones -correos internos y controles contables que establecían topes mensuales para frenar el registro de facturas y conversaciones entre directivos que evidenciarían coordinación para atribuir responsabilidades a terceros.
La defensa de Cardona
Desde la orilla opuesta, Cardona sostiene que el proceso está “politizado”. En declaraciones a Caracol Radio, aseguró que durante su gestión se manejaron $200 billones y que la Fiscalía solo cuestiona utilidades por $70.400 millones entre 2019 y 2022.
“La situación es muy clara (…) hubo un peculado porque se generaron utilidades que, según la Fiscalía, no debieron existir. Pero esto no corresponde a una defraudación por $5 billones”, afirmó.
Sobre los testimonios de Carolina Malagón y del exinterventor Julio Alberto Rincón, quienes declararon que sí hubo ocultamiento de facturas y que Cardona tenía conocimiento, el exdirectivo fue enfático:
“No es cierto. Mucho de lo que circula es una filtración, esto se politizó totalmente. Mi abogado y yo no conocemos esos audios; cuando los veamos podremos aclarar el asunto”.
Y agregó: “Cada vez que hay una discusión de la reforma a la salud o una situación este tema genera un ambiente en el que me culpan de la crisis”, y añade que: “El problema de la salud es que no se ha afrontado la crisis como debe afrontarse, es un tema estructural”.
“Este gobierno se le cargó la situación a un solo agente, la UPC no se ha actualizado, no se ha revisado lo que tiene que ver con las decisiones que se tienen y se han centrado en una reforma del siglo XX que no responde a las necesidades de los pacientes en la actualidad y me quieren poner de chivo expiatorio”.