Centro Democrático se convierte en el primer partido de gobierno en el mandato de Abelardo de la Espriella

Tal como se anticipaba tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales, la bancada del Centro Democrático anunció este martes que se declara oficialmente partido de Gobierno y acompañará las principales iniciativas de la nueva administración.
La decisión fue comunicada en un pronunciamiento firmado por los 47 congresistas de la colectividad, reunidos bajo los lineamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador del partido; Gabriel Vallejo, director nacional; y Paloma Valencia, vocera política y programática.
En el documento, la bancada manifestó que apoyará las iniciativas del presidente electo encaminadas a «recuperar la seguridad, impulsar el crecimiento económico y generar oportunidades para los colombianos».
Además, presentó una agenda legislativa propia que incluye propuestas como fortalecer la seguridad, reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), superar la crisis del sector minero-energético, reactivar la construcción de vivienda, reducir costos para pequeños empresarios y promover una educación orientada al empleo y el emprendimiento.
El anuncio se produce apenas días después de que Álvaro Uribe protagonizara un nuevo episodio de tensión con Carlos Suárez, estratega político de la campaña de De la Espriella y CEO de la firma Estrategia y Poder.
A través de su cuenta de X, el exmandatario volvió a cuestionar públicamente a Suárez, a quien ha señalado en varias ocasiones por supuestos vínculos con actuaciones que, según él, estuvieron relacionadas con la búsqueda de testimonios en su contra dentro de procesos judiciales.
“Carlos Suárez demostró sus dotes de estratega cuando llevó a Piedad Córdoba y a Iván Cepeda a hablar con exparamilitares extraditados a preguntar por mí”, escribió Uribe, en referencia a reuniones sostenidas en 2009 con Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra.
La decisión del Centro Democrático resulta llamativa porque durante la campaña presidencial Abelardo de la Espriella insistió en marcar distancia de los partidos políticos tradicionales y rechazó públicamente los respaldos burocráticos o clientelistas.
De hecho, el partido afirmó que reconoce en el programa de gobierno del presidente electo varias de las ideas que históricamente ha defendido la colectividad.
“Por esa coincidencia programática, respaldó su elección”, concluyó el Centro Democrático en el documento.