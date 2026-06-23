Gobierno Petro se aprieta el cinturón: así es el plan de austeridad del gasto para 2026

En un esfuerzo por elevar la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos, el Gobierno Nacional formalizó mediante un decreto el Plan de Austeridad del Gasto 2026.
La norma, que rige para todos los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, establece directrices estrictas fundamentadas en los principios de economía y sostenibilidad fiscal. El texto está disponible al final de este artículo.
En primer lugar, el decreto establece un control riguroso sobre el capital humano, pues especifica que las plantas de personal de la Rama Ejecutiva solo podrán modificarse si el costo es cero o si la reforma es necesaria para cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo, requiriendo siempre conceptos previos favorables de Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
En cuanto a la contratación por prestación de servicios, solo se permitirán contratos estrictamente necesarios para el cumplimiento de funciones que no puedan realizarse con personal de planta.
Además, las entidades deben aplicar un plan de reducción que genere ahorro respecto al año anterior y evitar cualquier duplicidad de funciones. Así mismo, se ordena racionalizar el pago de horas extras y evitar la acumulación de vacaciones para impedir pagos compensados en dinero.
Límites a viajes, viáticos y eventos
Uno de los puntos más estrictos del plan está relacionado con los desplazamientos de los funcionarios públicos, pues el decreto ordena dar prelación obligatoria a las reuniones virtuales sobre las presenciales.
Incluso los eventos y capacitaciones deben ser preferiblemente virtuales y en instalaciones propias. Para estos espacios quedó vetada la impresión de memorias o agendas y prohibido el suministro de refrigerios si ya se proveen otras comidas.
En caso de que sea necesario desplazarse, según la norma, los viajes deben planearse trimestralmente y realizarse siempre en la clase más económica, salvo excepciones justificadas.
Además, cuando la comisión no requiera pernoctar, se pagará solo el 50 % de la tarifa de viáticos; si requiere pernoctar, será el 80 %. Y las comisiones al exterior requerirán siempre autorización previa de la Presidencia de la República.
Teletrabajo para reducir los gastos en sedes físicas
Con el plan de austeridad, el Gobierno también busca reducir al máximo los gastos en infraestructura, Por ello, ordena privilegiar el teletrabajo para reducir la necesidad de sedes físicas y así reducir el gasto en arrendamientos y mantenimiento.
De hecho, el Ministerio de Hacienda detalló que solo se autorizará a las entidades gastos en mantenimiento preventivo o en trabajos que sean necesarios por razones de seguridad y salud en el trabajo. En consecuencia, queda prohibida cualquier contratación para gastos suntuarios, embellecimiento u ornato de sedes.
El decreto también limita la compra de bienes muebles e inmuebles a lo estrictamente indispensable para la misión de la entidad.
Otras medidas de ahorro
El decreto especifica que los vehículos oficiales solo podrán sustituirse si tienen más de seis años de antigüedad. Además, su uso queda limitado a días laborales, salvo excepciones de seguridad.
También se prohíbe la contratación de publicidad para promocionar la gestión del Gobierno, incluyendo la compra de agendas, libretas, pocillos o esferos.
Incluso, las entidades deben desmontar gradualmente los planes de telefonía móvil e internet para servidores públicos, exceptuando servicios de inteligencia o atención al ciudadano, así como dar prelación a medios digitales para evitar impresiones.
Además, la norma prohíbe la realización de recepciones, conmemoraciones o regalos corporativos con cargo al presupuesto. Las condecoraciones que generen gastos quedan vetadas, con excepciones para las Fuerzas Militares y la Policía bajo un régimen de ahorro del 10 %. También se restringe el uso de pactos arbitrales internacionales en contratos estatales.
Finalmente, cada entidad deberá publicar un plan interno de austeridad con metas cuantitativas de ahorro y las Oficinas de Control Interno deberán reportar semestralmente los resultados obtenidos para verificar el cumplimiento real de este ajuste.
Consulte el Decreto 0618 del 17 de junio de 2026
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