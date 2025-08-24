El más reciente EY-Parthenon CEO Outlook Survey muestra cómo los líderes empresariales enfrentan un entorno marcado por disrupción tecnológica, volatilidad geopolítica y la necesidad de adoptar nuevos modelos de negocio.
Ciberseguridad e inteligencia artificial en la agenda de los CEO
El informe revela que el 22 % de los CEO globales considera la ciberseguridad como su principal reto en 2025, lo que refleja la necesidad de proteger activos digitales y fortalecer la resiliencia frente a amenazas crecientes.
En Colombia, según el estudio Prioridades de las Juntas Directivas 2025, el 45 % de los líderes considera prioritario que las juntas directivas aumenten su atención en temas de ciberseguridad y protección de datos.
Por su parte, la inteligencia artificial se afianza como una de las principales prioridades CEO. El 44 % de los líderes globales planea aumentar su inversión en IA, motivados por su capacidad de mejorar la eficiencia operativa y habilitar nuevos modelos de negocio. Sin embargo, persiste la brecha entre intención y adopción: aunque el 82 % de las personas manifiesta disposición a usar IA, solo el 57 % la ha incorporado de manera activa.
En el caso colombiano, la innovación y las tecnologías emergentes ocupan el segundo lugar en la agenda corporativa, con un 68 % de relevancia.
Incertidumbre geopolítica y ajustes en la inversión
El 42 % de los CEO globales identifica la incertidumbre geopolítica, macroeconómica y comercial como el principal riesgo para sus metas de crecimiento.
Destacado: Casi la mitad de los jóvenes en Colombia no tienen acceso a empleo ni educación
Ante este escenario, el 85 % de las compañías ha ajustado sus planes de inversión: un 22 % los paralizó, un 54 % los retrasó y un 21 % se retiró de ciertos mercados. Entre las medidas más destacadas están la reconfiguración de redes de suministro, la búsqueda de proveedores locales y la diversificación hacia regiones menos expuestas a aranceles.
Sostenibilidad, diversidad y resiliencia empresarial
El informe también muestra que el 38 % de los CEO considera la inflación como un reto clave para el próximo año. Pese al escepticismo global frente a algunas iniciativas sociales, el 40 % asegura mantener sus políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I).
En sostenibilidad, el 37 % está revisando los plazos de sus compromisos ambientales, ajustándose al nuevo contexto empresarial. En Colombia, solo el 18 % de los empresarios reconoce estos temas entre sus mayores retos inmediatos.
“El EY-Parthenon CEO Outlook muestra que este es el momento para construir modelos de negocio que integren innovación, sostenibilidad y propósito, y así posicionar a Colombia como un referente de transformación inteligente en la región”, concluye Andrés Gavenda, Socio Líder de Estrategia y Transacciones de EY Colombia.