Cepeda confirma que mantendría políticas económicas de Petro: habla de empresas y transición energética

Iván Cepeda se consolida como el candidato presidencial con mayor estabilidad en la actual contienda electoral. Así lo indica la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio, en la que el aspirante del Pacto Histórico se mantiene en el primer lugar de intención de voto con un 34,5 %.
Más allá de los números, la campaña de Cepeda ha puesto énfasis en la exposición de sus propuestas, especialmente en materia económica. En una entrevista reciente con el periodista Daniel Coronell, el también senador abordó los lineamientos que orientarán su eventual gobierno, en caso de suceder al presidente Gustavo Petro.
En ese espacio, Cepeda destacó que su planteamiento económico responde a un trabajo estructurado y respaldado por un equipo técnico. “Mi estrategia programática y electoral está basada en lo que hemos definido colectivamente. Hay un equipo económico y el planteamiento que estamos haciendo es serio, tan serio como ha sido el manejo de la economía en estos años”, afirmó.
El candidato también se refirió a los temores que han surgido en torno a su propuesta, particularmente aquellos relacionados con eventuales medidas de expropiación o cambios abruptos en el modelo económico. En ese sentido, recordó que advertencias similares se hicieron durante la llegada de Petro al poder en 2022, sin que estas se materializaran. “No se produjo el desplome de la economía, ni un proceso de expropiación masiva de empresas, tierras o capitales, como se pronosticó en ese momento”, señaló.
Cepeda subrayó que su enfoque no contempla afectar la propiedad privada ni debilitar al sector empresarial. Por el contrario, indicó que durante los últimos años las principales compañías del país han reportado resultados positivos. “Las 1.000 empresas más importantes han tenido utilidades significativas, como lo han reconocido ellas mismas y las entidades de supervisión”, explicó, al insistir en que su propuesta busca dar continuidad a esa estabilidad.
En esa línea, aseguró que su eventual administración mantendría una política económica orientada a preservar indicadores clave como la inflación, el empleo y el crecimiento. “Le daremos continuidad a un comportamiento económico que ha tenido un impacto favorable en estos frentes. Me estoy rodeando de personas capacitadas, con experiencia y trayectoria, para garantizar una política responsable”, sostuvo.
Respecto a la conformación de su equipo económico, Cepeda enfatizó que se trata de un proceso riguroso. “No actúo de manera improvisada. Cuando tomé la decisión de aspirar a la Presidencia, asumí todas sus implicaciones. El manejo de la economía no estará en manos de cualquier persona; serán perfiles con experiencia y afinidad con el enfoque que proponemos”, indicó.
¿Cómo será el plan de transición energética de Iván Cepeda ante una eventual llegada a la presidencia?
Otro de los ejes abordados por el candidato fue la transición energética, un tema que, según explicó, requiere equilibrio entre distintas necesidades. Cepeda planteó que su gobierno buscará articular la respuesta a la crisis climática con la realidad económica del país.
“Hay una exigencia ineludible de reducir el impacto ambiental. Esto no depende de la voluntad del gobernante de turno, sino de una responsabilidad con territorios estratégicos como la Amazonía, la Orinoquía y los páramos”, afirmó.
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No obstante, reconoció que el sector de hidrocarburos y la explotación de recursos naturales seguirán siendo relevantes en el corto y mediano plazo. En ese contexto, propuso avanzar hacia mecanismos de concertación que involucren a empresarios, trabajadores y comunidades.
“Es necesario dialogar con quienes lideran estos sectores, con los trabajadores que dependen de ellos y con las comunidades que enfrentan los impactos directos de los proyectos extractivos”, explicó.
El candidato también advirtió sobre los riesgos de prácticas extractivas que, en algunos casos, generan afectaciones ambientales severas. Por ello, insistió en la necesidad de establecer límites y condiciones que eviten daños irreversibles en los ecosistemas. A su juicio, este debate debe integrar tanto criterios económicos como consideraciones ecológicas.
Finalmente, Cepeda planteó que las decisiones en estos temas no estarán exentas de tensiones. “Se trata de un problema que exige un diálogo nacional. Habrá decisiones que no satisfagan a todos los sectores, pero procuraré que sean lo más equitativas y democráticas posibles”, concluyó.