Cepeda, De la Espriella y Paloma Valencia, los que recibirían más votos en elecciones presidenciales en Colombia

La más reciente encuesta Percepción País, elaborada por Guarumo y Ecoanalítica, arrojó que Iván Cepeda tiene la mayor intención de voto de cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia, aunque una amplia parte de los encuestados reflejó indecisión, lo que podría influir en los resultados reales.
De acuerdo con este sondeo, el candidato del Pacto Histórico tiene un 33,6 %, mientras que Abelardo de la Espriella, quien presentará su candidatura por firmas, recogió una intención de voto de 18,2 %.
La novedad en esta encuesta viene por parte de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien consolidó la tercera intención más alta en esta medición, con 6,9 %.
Vicky Dávila se quedó con la cuarta intención de voto (4,1 %), mientras que Sergio Fajardo, quien ha estado en el grupo principal de candidatos en otras encuestas, en esta aparece apenas en el quinto lugar, (3,9 %).
Más abajo aparecen Juan Manuel Galán, candidato del Nuevo Liberalismo, con una intención de voto de 3,3 %; Aníbal Gaviria, quien hace parte de la Gran Consulta por Colombia, tuvo un 2,6 %, mientras que Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, reflejó una intención de voto del 2,4 % de los encuestados.
Cepeda ganaría también en segunda vuelta
El candidato del partido de gobierno se impondría frente a todos los otros aspirantes, de acuerdo con la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, que se hizo entre 14 al 22 de enero. Aunque, como se mencionó, Los indecisos suman casi 25 % del total.
Por ejemplo, en un escenario frente a De la Espriella, el 39,4 % de los consultados daría su voto al candidato de izquierda, en contraste con un 33,9 % del abogado.
Ahora, frente a Valencia, la diferencia sería mayor. Cepeda tendría 40 % de la intención de voto en segunda vuelta, mientras que la candidata del Centro Democrático lograría 21,2 %.
En una eventual segunda con Fajardo (24,8 %), también ganaría Cépeda (39,3 %). La encuesta, publicada por El Tiempo, también contempló un escenario entre De La Espriella y Fajardo, en la cual ganaría el abogado con 32 % de la intención.
Panorama para las consultas
La encuesta no contempla escenarios de alianzas entre ningún grupo de candidatos, ni para primera vuelta, ni para la segunda. Sin embargo, sí consultó a los ciudadanos sobre las consultas interpartidistas.
En el caso de la consulta del Pacto Amplio, 35,6 % de los encuestados afirmó que participaría en ella, mientras que otro 29,3 se manifestarúa en la Gran Consulta por Colombia.
En el caso de esta última, la ganadora sería Paloma Valencia con 22,1 % de la intención de voto en la consulta, seguida de Vicky Dávila (15,3 %), Juan Manuel Galán (13,8 %) y Enrique Peñalosa (11,1 %).
Ficha técnica
Persona Jurídica que realizó la encuesta: Guarumo y EcoAnalitica: Medición y conceptos económicos
Persona Jurídica que la encomendó: Guarumo y EcoAnalitica: Medición y conceptos económicos
Fuente de Financiación: recursos propios.
Propósito del estudio: conocer la favorabilidad ciudadana de probables candidatos a la Presidencia de la República de Colombia, de los Partidos Políticos y de los alcaldes actuales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla
Universo representado: conjunto de personas adultas (mayores de 18 años) en hogares no institucionalizados del territorio colombiano (rural y urbano), con intención de votar en las elecciones que se realizarán en el año 2026. La población objetivo tiene una cobertura del 99% del universo en estudio e incluye a 21,6 millones de adultos con intención de votar. La importancia o peso de las regiones es la siguiente: Bogotá: 17,7%; Caribe: 18,6%; Centro-oriente: 20,8%; Centro-sur: 8,8%; Eje Cafetero: 17,9% y Pacífico: 16,2%
Marco muestral: el marco muestral que soporta el diseño probabilístico de la muestra es el Marco Geoestadístico Nacional provisto por el DANE. En el diseño de la muestra también se tuvieron en cuenta las proyecciones de población al año 2026 publicadas por el DANE y la votación detallada en la contienda electoral del 29 de mayo de 2022 provista por la Registraduría Nacional del Estado Civil
Tipo de muestreo y procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales: Muestreo Probabilístico, estratificado y en cuatro etapas; en cada etapa se seleccionó una muestra aleatoria simple de unidades estadísticas. Las unidades estadísticas son municipios, manzanas cartográficas, hogares y personas adultas. La variable más importante de la estratificación estadística es la región geográfica, construida con criterios geográficos y el comportamiento electoral de sus habitantes en las elecciones presidenciales del 29 de mayo del año 2022. El diseño de la muestra considera los lineamientos técnicos establecidos en la Ley 2494 de 2025. El detalle de la conformación de las regiones geográficas y los procedimientos utilizados para seleccionar las unidades estadísticas se encuentran en el documento técnico disponible para consulta de los interesados.
Tamaño de la muestra: encuesta a 4.245 adultos con intención de votar en el año 2026 distribuidos en 83 municipios de Colombia.
Margen de error de diseño y nivel de confianza: el nivel de confianza global es de 95%. El margen de error de muestreo global es de 1,8%. El indicador de aprobación de los alcaldes se reporta con confianza de 95% y los siguientes márgenes de error de muestreo. Bogotá: 4,9%; Medellín: 4,9%; Cali: 5,0% y Barranquilla: 5,0%.
Técnica de recolección de datos: encuesta presencial en hogares. Se utilizaron tarjetones con logos de Partidos o movimientos políticos y fotografías de probables candidatos como material de ayuda al encuestado. No hubo contraprestación al encuestado por responder la encuesta. No se realizaron procesos de imputación de datos.
Nombres y apellidos de los profesionales en estadística responsables de la encuesta: Samuel José Yaya Rodríguez.
Temas concretos a los que se refiere: intención de voto y favorabilidad de personajes de la política nacional.
Texto literal de las preguntas formuladas y el orden en el que se realizaron: consultar el cuestionario utilizado en la encuesta.
Candidatos, personas o instituciones por quienes se indagó: precandidatos a la presidencia de Colombia, alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y Partidos Políticos que probablemente participarán en la contienda electoral del 8 de marzo de 2026. Consulte el detalle en el cuestionario utilizado en la encuesta.
Espacio geográfico y período de tiempo en que se realizó: la encuesta se implementó en 83 municipios de Colombia seleccionados aleatoriamente. El operativo de campo se realizó del 14 al 22 de enero de 2026.
Municipios de la muestra: Acacías (19), Aguazul (21), Alcalá (14), Alejandría (10), Amalfi (15), Anapoima (10), Arauca (25), Armenia (53), Baranoa (31), Barranquilla (500), Bello (57), Bogotá, D.C. (519), Bucaramanga (101), Buriticá (15), Calamar (15), Caramanta (20), Cartagena de Indias (100), Chaparral (20), Chía (23), Chivor (10), Corozal (22), Curumaní (15), Dibulla (30), El Roble (20), Envigado (31), Flandes (28), Funza (20), Gámeza (10), Garagoa (11), Ginebra (15), Girón (20), Guadalajara de Buga (35), Guática (16), Ibagué (103), Ipiales (8), Istmina (23), Jericó (10), La Florida (41), La Virginia (19), Marquetalia (15), Medellín (510), Melgar (25), Mesetas (18), Nuevo Colón (9), Pasto (80), Peñol (14), Pereira (52), Pital (25), Pitalito (35), Planeta Rica (27), Polonuevo (19), Providencia (13), Puerto Guzmán (23), Puerto Salgar (10), Restrepo (15), Rivera (20), Sabaneta (29), Salamina (12), San José de Cúcuta (89), San José de Uré (30), San Miguel (16), San Onofre (16), Santander de Quilichao (27), Santiago de Cali (505), Santuario (16), Soacha (80), Sogamoso (30), Soledad (57), Sonsón (15), Subachoque (10), Tocancipá (10), Trujillo (15), Tunja (30), Turbo (30), Valledupar (40), Vijes (13), Villa de Leyva (14), Villavicencio (107), Yalí (12), Yumbo (27), Zapatoca (10), Zarzal (21), Zipaquirá (19). Total (4245).