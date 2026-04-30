Cepeda plantea compras masivas de medicamentos para enfrentar crisis en salud

En medio de la crisis del sistema de salud, Iván Cepeda presentó su plan de choque, en caso de quedar como presidente: garantizar medicamentos, descongestionar citas médicas y reabrir la discusión de una reforma estructural.
La propuesta parte de un diagnóstico crítico sobre el modelo vigente, al que responsabiliza de haber convertido la salud en un “negocio” tras la expedición de la Ley 100 de 1993.
El primer eje apunta a resolver uno de los problemas más sensibles: el acceso a medicamentos.
Cepeda planteó hacerlo por vía reglamentaria en sus primeros 100 días.
El primer paso sería acudir a la industria nacional e internacional para realizar compras y negociaciones centralizadas, con el fin de garantizar la dispensación oportuna de fármacos.
La estrategia busca cubrir faltantes actuales y mejorar la distribución, en un contexto marcado por quejas de pacientes por demoras y desabastecimiento.
Citas y cirugías: usar red pública y privada
El segundo componente del plan se enfoca en destrabar la atención en salud.
La propuesta contempla utilizar la red pública hospitalaria, apoyada en equipos especializados básicos, junto con prestadores privados que voluntariamente se sumen, para resolver el represamiento de:
- Citas con especialistas
- Procedimientos médicos pendientes
El objetivo es priorizar a pacientes en condición grave y acelerar su atención.
El tercer frente es político y estructural: abrir un diálogo para concertar una nueva reforma al sistema de salud.
Cepeda insistió en que el propósito es construir una ley que garantice el principio constitucional de la salud como derecho fundamental y no como actividad comercial.
“La salud no es un negocio ni una mercancía, es un derecho de todos los colombianos”, señaló.
El planteamiento del senador se inscribe en una visión más amplia de reforma social, que incluye una revisión “rigurosa” de las consecuencias del modelo instaurado con la Ley 100.
Según Cepeda, el sistema actual generó distorsiones al priorizar la lógica de mercado sobre la garantía efectiva del acceso a los servicios.