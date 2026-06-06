Cepeda propone debate nacional: De la Espriella responde y le pide reconocer resultados

El candidato presidencial del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, Iván Cepeda, propuso la realización de un debate con su contendor, Abelardo de la Espriella, en medio de la recta final de la campaña hacia la segunda vuelta presidencial.
El aspirante aseguró que su equipo ya designó desde el pasado 1 de junio a los representantes encargados de acordar las condiciones del encuentro, pero señaló que la campaña rival aún no ha nombrado a sus delegados para avanzar en la definición de las reglas.
En ese contexto, Cepeda hizo un llamado público para que se concrete el debate en los próximos días y pidió que las principales cadenas de televisión del país participen en la organización y transmisión del espacio.
Según el candidato, la discusión de propuestas entre ambos aspirantes es un escenario que esperan los colombianos antes de acudir a las urnas para definir al próximo presidente del país.
Cepeda propone a Caracol, RCN y RTVC organizar el debate
Durante una declaración pública, Cepeda anunció que solicitará formalmente a Caracol Televisión, RCN Televisión y RTVC que actúen como anfitriones del debate presidencial.
El candidato sostuvo que primero es necesario alcanzar acuerdos básicos sobre el formato y las condiciones del encuentro, para lo cual insistió en que la campaña de De la Espriella debe designar a los representantes encargados de la negociación.
La solicitud se produce en medio de los llamados de distintos sectores políticos para que los candidatos participen en un cara a cara antes de la jornada electoral.
Cepeda afirmó que espera una respuesta en las próximas horas para avanzar en la organización del debate y definir una fecha para su realización.
Anuncian acciones legales por presuntas irregularidades electorales
Además de referirse al debate, Cepeda informó que designó al abogado Miguel Ángel del Río para adelantar una revisión jurídica sobre información que habría llegado a su campaña relacionada con presuntas irregularidades financieras y posibles prácticas de compra de votos vinculadas, según dijo, al equipo de su contendor.
De acuerdo con el candidato, la decisión busca establecer si existen elementos suficientes para presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.
Tras estos anuncios, el candidato tiene previsto participar este viernes en un acto de campaña en el Bulevar del Oriente de Cali, donde se reunirá con simpatizantes y ciudadanos de cara a la etapa definitiva de la contienda presidencial.
Recomendado: El problema de vivienda que deberán resolver Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: miles de familias abandonan la compra de casa
En un contexto de tensión política, Abelardo de La Espriella ha condicionado su participación en futuros debates electorales a que su contraparte, Cepeda, reconozca formalmente los resultados de la primera vuelta electoral. A través de una comunicación pública, De La Espriella cuestionó la autenticidad de la voluntad de debate de su oponente y ratificó, junto a su fórmula vicepresidencial, su disposición para confrontar ideas en cualquier escenario, bajo el argumento de que es necesario que el país conozca las propuestas y trayectorias de los candidatos involucrados.
“Cuando sea y como sea, José Manuel Restrepo y yo los estaremos esperando a Aída y a ti. Será un gustazo que el país conozca quién es quién. “Deja de cañar con esa falsa voluntad de debatir para ganar titulares. Es fácil: reconoce que perdiste la primera vuelta, ve con tu fórmula y listo”, afirmó de la Espriella.