Los Premios +50 Emprende buscan reconocer e impulsar el talento emprendedor de las personas mayores de 50 años, y destacar su aporte al desarrollo económico, la generación de empleo y la creación de nuevas oportunidades de negocio.
Para su segunda edición, que recibió más de 100 postulaciones, cifra superior a los 65 del año pasado, la ceremonia de premiación se realizará el martes 24 de noviembre de 2026 entre las 8:30 a.m. y las 12:30 p.m., en el Aula Magna de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), en Medellín.
En conversación con Valora Analitik, Fernando Lallana, creador de los premios, habló sobre la evolución de esta iniciativa en Colombia, los avances frente a su primera edición y las oportunidades que representa el emprendimiento sénior para el país, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida.
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Durante el encuentro, los 10 proyectos finalistas presentarán sus iniciativas ante un jurado especializado, mediante un pitch de cinco minutos y una sesión de preguntas. Los tres primeros lugares recibirán reconocimientos económicos por $30 millones, distribuidos en $15 millones para el primer puesto, $10 millones para el segundo y $5 millones para el tercero.
Los premios, que nacieron en España en 2019 y llegaron a Colombia en 2025 de la mano del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA), como parte de su apuesta por la economía silver, cuentan en esta edición con el respaldo de Sura, la UPB y este medio.
Emprendimiento sénior: experiencia y nuevas oportunidades para la economía
Para Lallana, el crecimiento de los Premios +50 Emprende en Colombia confirma que el emprendimiento sénior está ganando espacio dentro de los ecosistemas empresariales y responde a transformaciones demográficas que están abriendo nuevas oportunidades de negocio.
Señaló que el aumento de la esperanza de vida y la inversión de la pirámide poblacional están configurando nuevos segmentos de consumidores y necesidades que pueden ser atendidas por emprendedores mayores de 50 años.
Sectores como turismo, ocio, moda y servicios de cuidado hacen parte de esos nuevos mercados, en los que las personas sénior representan un grupo con capacidad de compra y necesidades específicas.
En ese escenario, Lallana considera que los emprendedores mayores de 50 años tienen una oportunidad para desarrollar productos y servicios dirigidos a una generación que busca mantenerse activa y participar en la vida económica.
A esto se suma el aporte que pueden hacer estos emprendimientos a la sostenibilidad de los sistemas de protección social, mediante la generación de ingresos, el pago de impuestos y la permanencia de personas mayores en actividades productivas.
El creador de los premios también destacó que la experiencia acumulada, las redes de contactos, el conocimiento del mercado y la capacidad para identificar necesidades reales son algunas de las fortalezas de quienes emprenden después de los 50 años.
Destacado: +50 Emprende Colombia supera los 100 emprendimientos postulados y se prepara para su segunda edición
10 proyectos finalistas buscarán reconocimiento en Medellín
Sobre los resultados de la convocatoria en Colombia, Lallana resaltó que superar las 100 postulaciones, frente a los cerca de 65 proyectos recibidos en la primera edición, demuestra que la iniciativa tiene mayor reconocimiento y está despertando interés en diferentes regiones del país.
Los 10 finalistas fueron seleccionados después de una evaluación técnica realizada por especialistas del CTA y la UPB. Sus propuestas abarcan diferentes sectores, desde iniciativas tecnológicas hasta negocios tradicionales relacionados con la comercialización y la artesanía.
La convocatoria no establece preferencias por el tipo de emprendimiento, pero sí contempla que los proyectos no tengan más de dos años de haber iniciado operaciones, pues el objetivo es identificar iniciativas que todavía se encuentren en etapas tempranas y necesiten acompañamiento para consolidarse.
Más allá de los recursos económicos, Lallana explicó que uno de los principales propósitos de los premios es dar visibilidad a estos negocios, generar oportunidades y motivar a otras personas mayores de 50 años a desarrollar ideas que han postergado durante su vida profesional.
Para el empresario, emprender a partir de cierta edad no significa llegar tarde, sino aprovechar los conocimientos, la trayectoria y las capacidades adquiridas durante años para poner en marcha nuevos proyectos.
Así las cosas, concluyó que el objetivo es que esta segunda edición sea un impulso para que el emprendimiento sénior continúe ganando espacio en el país y que las próximas convocatorias registren un mayor número de proyectos.