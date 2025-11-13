César Julio Valencia, nuevo ministro de Justicia tras la salida de Eduardo Montealegre

El exmagistrado César Julio Valencia Copete asumirá el Ministerio de Justicia y del Derecho en reemplazo de Eduardo Montealegre.
Valencia Copete, abogado de la Universidad Externado de Colombia y especialista en derecho comercial, llega a la cartera con un amplio recorrido en la Rama Judicial.
Durante 36 años ejerció como juez municipal, juez civil del circuito de Bogotá, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y procurador delegado para la Contratación Estatal.
También integró la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, de la que fue presidente entre 2007 y 2008.
A sus 72 años, el jurista llega al gabinete con varios retos sobre la mesa: recomponer los puentes con el poder judicial, atender la crisis carcelaria, consolidar la política de “paz total” y manejar las sensibles relaciones bilaterales con Estados Unidos, en especial en materia de cooperación judicial y lucha contra el narcotráfico.
Durante su paso por la presidencia de la Corte Suprema, Valencia enfrentó una de las etapas más convulsas de la justicia colombiana, marcada por los escándalos de la parapolítica y las denuncias de interceptaciones ilegales al alto tribunal. Su gestión se caracterizó por la defensa de la independencia judicial y una postura institucional frente a las presiones del Ejecutivo de la época.
El nuevo ministro mantiene una relación cercana con el presidente Petro, quien a comienzos de este año lo condecoró con la Orden de Boyacá en el grado de caballero por su trayectoria en la justicia colombiana.
Con la llegada de Valencia Copete, se espera que el Gobierno mantenga sobre la mesa el proyecto de ley para convocar una Asamblea Constituyente, una iniciativa que, más allá de su trámite formal, ha funcionado como una carta de presión frente a otras decisiones institucionales.