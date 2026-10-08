Cesar vive un ‘boom’ de proyectos solares: inversiones podrían superar los US$500 millones

La energía solar está ganando cada vez más terreno en Colombia. Valora Analitik estuvo en Cesar, más exactamente en Valledupar, en los proyectos de minigranjas solares que, si bien son pequeñas iniciativas al lado de planes a gran escala, aportan al sistema eléctrico, contribuyen a disminuir la tensión en las redes eléctricas a gran escala y conviven con las comunidades incentivando sus mercados.
Las minigranjas ya hacen parte del ecosistema energético de la región. De otro lado, en materia de renovables, hasta la fecha ha habido una inversión de US$341 millones en el departamento, según las cifras del gremio de energías renovables SER Colombia. Adicionalmente, se planean invertir otros US$578 millones entre 2026 y 2028 para impulsar estas fuentes.
Alexandra Hernández, presidente de la organización gremial mencionada, detalló que este departamento es el segundo con mayor generación solar en Colombia, solo detrás de Atlántico. Entre las iniciativas que están en la región son El Copey, El Paso, Valencia, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, La Gloria y Valledupar.
La dirigente gremial manifestó que el departamento tiene una capacidad que equivale al consumo diario de 665.000 personas. Es decir, una población equivalente a la de Valledupar, y esto solamente es con energía solar.
Para la organización, esta región ofrece buenas alternativas para esta fuente, ya sea para proyectos pequeños o grandes, por su relieve plano y su clima. Agregó que el ejemplo de cómo la minería y la energía coexisten es la actividad de Drummond con sus proyectos de autogeneración eléctrica a través de fuentes solares.
De otro lado, la ‘startup’, Unergy cuenta con 25 minigranjas alrededor de Valledupar. Entre todas ellas, suman una capacidad de 30 megas, que a su vez son el equivalente para abastecer a 25.000 hogares.
En estas minigranjas coexisten actividades asociadas a las comunidades y también pequeños mercados agrícolas y de ganadería. Es decir, los pastos que crecen en las granjas solares, en lugar de ser podados, sirven como alimento al sector vacuno. También ha habido pequeños mercados de siembra agrícola para las comunidades locales, según dijo el CEO y cofundador de Unergy, Eduardo Ospina.
Tanto SER Colombia como la ‘startup’ manifestaron que los proyectos renovables no solo llegaron para aportar al sistema, sino que también contribuyen a una mayor estabilidad de las redes eléctricas a gran escala en Colombia, puesto que suministran energía a las comunidades locales de manera directa a través de otras redes de electricidad.
De otro lado, Ospina manifestó que, con la llegada de los proyectos, ha habido un mayor dinamismo en la economía, puesto que esto, a su vez, también contribuye a actividades agrícolas, de ganadería y de construcción del tejido social en el territorio.
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Finalmente, SER Colombia destacó que estos proyectos necesitan del orden público y seguridad física, además de la definición de consultas previas, protesta social y beneficio a las comunidades. En cuanto a la infraestructura eléctrica, puntualizó que debe haber conexión en zonas que todavía no han sido conectadas a la red, mayor autogeneración de la gran industria como data centers e infraestructura portuaria, junto con financiación solar en viviendas y edificios públicos con banca nacional, internacional o cajas de compensación.
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