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CFI entra a Bolsa Millonaria 2026, la competencia que acerca a Colombia al mercado de capitales

La firma patrocinará las ligas bronce y diamante de la competencia, que este año reunirá a participantes durante cinco semanas para invertir de forma simulada.

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Bolsa Millonaria en la bvc
Bolsa Millonaria en la bvc. Foto: cortesía

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CFI Financial Group se suma como patrocinador de la Bolsa Millonaria 2026, la competencia de educación financiera organizada por la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), parte de nuam exchange, y Trii.

Como parte de este programa, cada participante recibe $100 millones virtuales para construir y administrar un portafolio utilizando instrumentos del mercado colombiano. ¿El objetivo? Acercarse al funcionamiento de la bolsa, poner a prueba estrategias y tomar decisiones de inversión en un entorno simulado, sin arriesgar dinero real.

En esta oportunidad, CFI patrocinará las ligas bronce y diamante de la edición 2026 y participará además en la entrega de premios durante el concurso.

La compañía aportará premios como una réplica en miniatura de colección de un casco de Fórmula 1 autografiada por Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de la categoría y embajador global de CFI, entre otras sorpresas. 

“A medida que crece el interés por los mercados en Colombia, también aumenta la importancia de brindar a las personas acceso a una educación práctica y confiable que les permita comprender cómo funcionan y tomar decisiones informadas. Bolsa Millonaria crea un entorno en el que los participantes pueden poner esos conocimientos en práctica”, destacó Simon Knudson, country manager de la firma en Colombia.

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Aprender invirtiendo

Bolsa Millonaria ha reunido a más de 180.000 participantes a lo largo de sus diferentes ediciones y se ha convertido en una de las iniciativas de educación financiera de mayor alcance del país.

Este año la competencia estrena un sistema de cuatro ligas: bronce, plata, oro y diamante. Los participantes avanzan en el torneo, que se desarrollará a lo largo de cinco semanas, de acuerdo con la rentabilidad acumulada de sus portafolios simulados.

El evento se realizará del 5 de octubre al 6 de noviembre, e incluirá además actividades y contenidos educativos para que los participantes profundicen sus conocimientos sobre inversión y mercado de capitales. 

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