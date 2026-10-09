En Colombia, el 53,3 % de los jóvenes no consigue empleo por falta de experiencia. El dato vuelve a poner sobre la mesa una paradoja asociada al primer empleo que persiste en el mercado laboral: se exige experiencia, pero las oportunidades para adquirirla son limitadas.
Para entender las dinámicas en las que se está moviendo el empleo juvenil, actores del sector educativo desarrollaron el ‘Position paper ¿Qué sabemos, qué falta y qué sigue?’, una síntesis de 16 estudios e informes elaborados entre 2022 y 2026 que organiza aprendizajes para promover decisiones, alianzas y soluciones basadas en evidencia.
Entre las organizaciones aliadas se encuentran la Fundación Corona, el Centro de Valor Público de la Universidad EAFIT y la Fundación Botnar, que participaron en la mesa técnica de Empleo del Hub Conexión Juvenil.
“Este trabajo nace con una intención de incidencia: que la evidencia no se quede en un documento, sino que llegue a las conversaciones y a las decisiones de quienes pueden transformar las oportunidades de las juventudes”, afirmó Daniela Mejía, líder de proyectos de desarrollo rural del centro de valor público de EAFIT
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Lo que dicen las cifras
El reporte muestra que el problema no termina al conseguir empleo, sino que también se traslada a la calidad, puesto que un 56,8 % de quienes logran emplearse lo hacen en la informalidad.
El documento advierte que cerca de cinco millones de jóvenes en Colombia no estudian ni trabajan, mientras que la tasa de desempleo juvenil alcanza el 15,3 %, casi el doble del promedio nacional (8,9 %). A eso se suma que más del 30 % de los jóvenes de 15 años no tiene clara su trayectoria ocupacional futura.
El lugar también juega un rol determinante. De acuerdo con el análisis, Hay territorios donde la cobertura en educación media no llega al 11 %, ahí la trayectoria laboral ya empieza a condicionarse antes de buscar trabajo.
“Hablar de empleo juvenil no equivale solamente a hablar de conseguir un puesto de trabajo. Es hablar de las trayectorias que permiten a las juventudes construir proyectos de vida. El problema no se resuelve con una vacante más, sino acompañando el camino completo: antes, durante y después del primer empleo, y conectando la educación con las oportunidades”, destacó Lilian Urueta, Directora de GOYN Barranquilla.
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Cinco prioridades para cambiar la conversación
A partir de estos hallazgos, el Hub Conexión Juvenil propone cinco prioridades para avanzar de respuestas fragmentadas hacia una agenda que acompañe las trayectorias reales de las juventudes:
- Construir trayectorias integrales: conectar orientación, formación, experiencias prácticas, intermediación, empleo y acompañamiento.
- Priorizar calidad y permanencia: medir no solo cuántos jóvenes consiguen empleo, sino que cuánto permanecen, progresan y en qué condiciones.
- Diseñar respuestas territoriales: adaptar las soluciones a las realidades de jóvenes rurales, urbanos, migrantes, con discapacidad y de poblaciones históricamente excluidas.
- Integrar bienestar y salud mental: reconocer que las decisiones educativas y laborales también están atravesadas por confianza, bienestar, incertidumbre y proyecto de vida.
- Fortalecer los ecosistemas de articulación: conectar de manera sostenida a gobiernos, empresas, instituciones educativas, organizaciones juveniles, academia y cooperación.