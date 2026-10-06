De La Espriella promete hoja de ruta de megaobras, inversión y empleo para Colombia en Plan de Desarrollo

El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030 se convertirá en una hoja de ruta enfocada en obras, inversión, empleo y oportunidades reales para los colombianos.
Tras conocerse el documento base con los lineamientos de la propuesta gubernamental, el Ejecutivo trazó la ruta técnica e institucional para llevar el proyecto ante el Congreso de la República.
El mandatario señaló este martes en el Eje Cafetero que se están definiendo prioridades territoriales orientadas a mejorar la conectividad, la infraestructura, el transporte, la energía, el campo, el turismo y la industria.
De hecho, reveló que Planeación Nacional ha identificado hasta ahora un portafolio de 334 grandes proyectos en todo el país, cuyo valor asciende a $535,1 billones.
Además, rechazó en un mensaje en su cuenta de X la idea de presentar un plan con promesas imposibles y enfatizó que su Gobierno busca propuestas ambiciosas, pero responsable, orientadas a ordenar los recursos y responder a las necesidades regionales con proyectos viables.
Así mismo, se comprometió a administrar cada peso público con estricta pulcritud y planteó que la gestión estatal se evaluará a través de obras terminadas y resultados tangibles en los territorios.
Gobierno le apunta a un crecimiento del 6 % con seis ejes de desarrollo
Entre los objetivos macroeconómicos del documento presentado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) destaca la meta de alcanzar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 6 %, con lo cual se busca ubicar a Colombia entre las 25 economías más fuertes del mundo.
Para verificar la correspondencia entre la matriz presupuestal y el cumplimiento de las metas físicas, el DNP dispuso una batería preliminar de 312 indicadores de seguimiento.
La propuesta gubernamental agrupa sus estrategias en seis ejes fundamentales que le apuntan a priorizar la recuperación física y productiva del occidente colombiano afectado por el sismo del 10 de agosto; integrar iniciativas de seguridad y defensa para combatir grupos armados ilegales; ampliar la cobertura y calidad en salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria y atención a poblaciones vulnerables y veteranos; buscar la generación de riqueza a través de seis sectores estratégicos (vivienda e infraestructura, agroindustria, minero-energético, turismo, ciencia y tecnología, y bioeconomía); impulsa la descentralización y la articulación territorial y apuntarle a una administración pública más pequeña, digitalizada y eficiente.
Este mes, se deben llevar a cabo diálogos regionales participativos y consultas previas en torno a la Ley del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno De la Espriella. El Ejecutivo tiene hasta el 3 de noviembre de 2026 para presentar el anteproyecto ante el Consejo Nacional de Política Fiscal (Confis) y luego debe exponerlo ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).
Según el cronograma, el documento de bases del PND se debe entregar formalmente al Consejo Nacional de Planeación (CNP) el 15 de noviembre de 2026. Con su concepto técnico, que se espera a inicios de enero de 2027, el Gobierno tendría que radicar el proyecto de ley ante el Congreso de la República máximo el 7 de febrero, pues el 5 de mayo es la fecha límite para la discusión, aprobación legislativa y sanción presidencial.
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