Sector microfinanciero colombiano se alista para trazar la agenda país 2026-2030

El sector microfinanciero colombiano se prepara para uno de sus encuentros más importantes del año. La Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas) confirmó que Bogotá será, una vez más, la sede del 16° Congreso Internacional de Asomicrofinanzas, que se llevará a cabo los días 22 y 23 de octubre de 2026 en el hotel Grand Hyatt.
A diferencia de otras versiones, esta edición tendrá como hilo conductor la construcción de una agenda país para el periodo 2026-2030, donde se destaquen los retos y compromisos que podría liderar la industria microfinanciera durante los próximos cuatro años.
A esa discusión central se suman otros tres frentes que, según la agremiación, marcarán el rumbo del sector en los próximos años. El primero es la llamada economía plateada, que analiza cómo las microfinanzas deben adaptar sus productos y servicios a una población que envejece y que demanda soluciones financieras para una vida más larga, activa e inclusiva.
El segundo es la transformación digital de la industria, que estudia el papel de la inteligencia artificial, los datos y la digitalización en la eficiencia operativa de las entidades, la experiencia del cliente y la ampliación responsable de la inclusión financiera. Y el tercero es la sostenibilidad y las finanzas verdes, que pone en el centro los criterios ambientales, sociales y de gobernanza necesarios para fortalecer la confianza del mercado e incentivar prácticas que aporten al cuidado del planeta.
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“No queremos que este Congreso sea solo un balance de lo que hemos hecho, sino el espacio donde el sector marque una postura clara hacia lo que viene a futuro. Necesitamos una agenda país que nos permita seguir atendiendo a millones de microempresarios, mientras respondemos a los retos de una sociedad que envejece, que se digitaliza y que exige sostenibilidad”, explicó Maria Clara Hoyos, presidente ejecutiva de Asomicrofinanzas.
El encuentro, que se extenderá durante dos días, reunirá a representantes del Gobierno Nacional, organismos multilaterales, entidades académicas, microfinancieras, gremios y más de 15 fondeadoras internacionales, en lo que se ha consolidado como uno de los espacios más influyentes del ecosistema microfinanciero en América Latina.
El Congreso llega, además, en un momento de dinamismo para el microcrédito en el país. Según datos de Asomicrofinanzas, a corte de agosto de 2026, la cartera bruta de microcrédito en Colombia ascendió a $27,8 billones, mientras que el monto desembolsado en lo corrido del año llega a $13,6 billones. Además, el sector atiende a 2.591.000 clientes, a través de una red de 2.825 oficinas y 9.475 asesores especializados en microcrédito en todo el territorio nacional.
Más allá de las conferencias y paneles de alto nivel, el Congreso también contempla espacios de networking y construcción de alianzas entre los distintos actores del ecosistema. Asomicrofinanzas extendió la invitación a los sectores público y privado, así como a la academia y a la cooperación internacional, para sumarse a la discusión sobre el futuro de la inclusión financiera en el país.
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