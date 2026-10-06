Tras un año en operación, Bre-B se ha consolidado como el sistema de pagos instantáneos de más rápida adopción en Latinoamérica. Su penetración supera en casi 18 puntos porcentuales a PIX, la herramienta de pagos inmediatos de Brasil.
Así lo destaca el más reciente análisis realizado por la firma de servicios de pago Ebanx, basado en datos de los bancos centrales de Brasil y Colombia combinados con cifras de población adulta de las Naciones Unidas (ONU) y del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
De acuerdo con el reporte, Bre-B actualmente es utilizado por el 83 % de los adultos en Colombia, frente al 65 % que alcanzaba su par en Brasil durante su primer año en funcionamiento. El sistema colombiano logró así en un año un nivel de adopción que a PIX le tomó casi tres veces más tiempo alcanzar.
Sebastián Fantini, director de producto de EBANX, resaltó que uno de los puntos fuertes que aportó a la aceleración de Bre-B es que su diseño está pensado para atender las necesidades de sus usuarios. “Bre-B conecta métodos de pago y soluciones financieras digitales que antes funcionaban de forma aislada, resolviendo un problema real para los consumidores y las empresas colombianas”, explicó.
Fantini también hizo énfasis en que, si bien este sistema tomó inspiración de PIX, adoptó un enfoque diferente al conectar los sistemas existentes en lugar de construir uno nuevo desde cero, haciendo obligatoria la interoperabilidad para transferencias instantáneas en todas las instituciones.
“Bre-B se inspiró en Pix y adoptó desde el principio lo que ya había funcionado en Brasil. Esa ventaja inicial, en un país más pequeño y con menor desarrollo bancario, impulsó la adopción y la confianza pública más allá de lo que logró su vecino en la misma etapa”, añadió.
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Las cifras de Bre-B
Al día de hoy, la plataforma colombiana cuenta con 36 millones de usuarios activos, de los cuales 32 millones son particulares, así como el tercer mercado de comercio digital más grande de América Latina.
Ebamx también resalta que el sistema registra más de ocho millones de transacciones diarias, el triple del volumen diario de su primer mes de funcionamiento. En cuanto al valor acumulado movido a través de este método de pago, este se calcula en cerca de US$80.000 millones.
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