La presencia de mujeres en los espacios de mayor reconocimiento empresarial ha venido creciendo en Colombia, aunque el avance todavía contrasta con la participación femenina registrada en otros países. Los datos de Merco Líderes muestran que Colombia y Chile son los países con menor número de mujeres en el Top 100 entre los mercados comparados, con 19 y 13 mujeres, respectivamente, frente a 21 en Argentina, 25 en Brasil, 25 en México y 29 en España.
El dato adquiere mayor relevancia al observar la evolución histórica del ranking colombiano: en 2008, apenas tres mujeres hacían parte del Top 100 de líderes. Para 2015 la cifra había aumentado a siete y en 2019 llegó a diez. Desde entonces, la participación femenina continuó creciendo, aunque con algunas fluctuaciones: 11 mujeres en 2020, 15 en 2021, 14 en 2022, 17 en 2023, 20 en 2024 y 19 en 2025.
Líderes y recientes movimientos destacados en el país
Uno de los principales hitos se produjo en 2019, cuando Sylvia Escovar de Terpel ingresó por primera vez al Top 10 de Merco Líderes en Colombia. A partir de ese momento, la presencia femenina comenzó a consolidarse en las posiciones de mayor reputación: hubo dos mujeres en el Top 10 en 2020, una entre 2021 y 2023 y nuevamente dos en 2024 y 2025.
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La edición 2025 está encabezada entre las mujeres por Beatriz Fernández, cofundadora y líder de Crepes & Waffles, quien ocupa el tercer puesto general y conserva la misma posición de 2024. Camila Escobar Corredor, de Procafecol (Juan Valdez), es la segunda mujer mejor ubicada y protagonizó uno de los principales ascensos del año: pasó del puesto 10 al sexto.
También sobresale el salto de María Lorena Gutiérrez, de Grupo Aval, quien pasó del puesto 38 al 11, y de Liliana Restrepo, de Frisby, que avanzó del puesto 79 al 16.
A esto se suma la reciente llegada de mujeres a presidir organizaciones gremiales del país, un espacio tradicionalmente liderado por hombres. Entre ellas destacan María Consuelo Araújo relevada por Tatyana Orozco en la CCI, así como la posible llegada de María Paula Correa a dirigir la ANDI.
Desafíos aun por afrontar para un mayor liderazgo femenino
La comparación internacional evidencia que el crecimiento colombiano todavía no se traduce en una posición destacada frente a otros mercados. En el Top 10, Colombia registra dos mujeres, las mismas que México y una más que Argentina, pero por debajo de Brasil y España, que tienen tres cada uno. Chile no registra mujeres entre los diez primeros lugares.
Así, la evolución de Merco deja dos lecturas: por un lado, la presencia femenina en el liderazgo reputacional colombiano se ha multiplicado: pasó de tres mujeres en el Top 100 en 2008 a 19 en 2025, y desde 2019 las mujeres comenzaron a ocupar de manera sostenida espacios dentro del Top 10.
Por otro, Colombia todavía se encuentra en la parte baja de la comparación internacional, junto con Chile, lo que evidencia que el avance en representación femenina aún tiene espacio para profundizarse de cara a una nueva era de liderazgos en las principales empresas y gremios del país.
Así, el próximo 21 de octubre Merco presentará en el Leadership Forum de Valora Analitik en Bogotá la actualización del ranking Merco Líderes, en el que se conocerá el nuevo listado de los principales directivos empresariales del país.
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