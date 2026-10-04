Prosegur está llevando su apuesta por la seguridad a un nuevo terreno: los seguros. A través de Prosegur Insurance Broker, la compañía busca complementar servicios que ya ofrece a sus clientes con productos aseguradores diseñados para esas necesidades, en lugar de competir como un broker tradicional.
La nueva unidad, que nace dentro de Avos Tech en alianza con Cinalli Insurance, tiene la mira puesta en Latinoamérica. La meta es llegar durante 2027 a los países de la región donde tiene presencia Prosegur, con Colombia entre los mercados prioritarios.
Sobre esta estrategia, la integración de tecnología, el potencial de la región y las metas de crecimiento de esta nueva unidad, habló Gloria Macías-Lizaso, CEO de Avos Tech, compañía del Grupo Prosegur.
¿De dónde nació la idea de crear Prosegur Insurance Broker?
Nosotros, como Avos Tech, ya damos muchos servicios a nuestros clientes, las aseguradoras. Y en esa búsqueda de seguir acercándonos y poder darles un servicio lo más completo posible, teníamos sobre la mesa el tema de poder ser mediadores, para poder ofrecer también el servicio de venta.
Para ello se necesita expertise y capacidad de gestión, por lo que surgió la idea de aliarnos con Cinalli Insurance, que es uno de los mayores brokers de Argentina. Eso ligado a que este es uno de los principales mercados de Prosegur, con lo cual sería un vehículo natural para poder expandirnos desde ahí al resto de la región.
¿Cómo se integra la tecnología a esta nueva propuesta?
Para poder dar este servicio, necesitamos una plataforma tecnológica y ahí vamos a utilizar la que nosotros ya teníamos desde Avos Tech y que estábamos ofreciendo a otros clientes aseguradores.
Así que, desde el punto de vista de la propuesta tecnológica, encaja muy bien porque permite complementar y fortalecer nuestra propuesta de valor. Ahí se incluye la gestión de pólizas, la comunicación con las aseguradoras y clientes, etc.
¿A quiénes está dirigida la propuesta de Prosegur Insurance Broker y cómo funcionará para los distintos tipos de clientes?
Tenemos diferentes públicos objetivos. En un primer momento, está el horizonte Prosegur, ofreciendo mayor acceso a nuestros empleados. Si ellos desean adquirir un seguro, lo pueden contratar desde Prosegur Insurance Broker y van a tener mejores condiciones.
Aparte de eso, están los clientes de alarmas. A día de hoy, un cliente compra una alarma y, en muchos casos, ya tiene incluido dentro del precio un seguro de hogar. Lo que vamos a hacer es darle la opción de que ese seguro sea de hogar o de bolso protegido, pero que esté embebido dentro del producto.
Es decir, el cliente no tiene que tomar dos decisiones de compra, sino que se lo damos como un paquete. Es una forma de diferenciarnos de la competencia y de dar un mayor servicio al cliente por el mismo precio.
También están nuestros clientes de cash, que son principalmente empresas. En este caso, les estamos dando un mayor servicio a través de productos que ya les ofrecemos. La idea no es ir a venderles un seguro adicional que no tenga relación con lo que ya hacemos, sino mejorar la propuesta que ya tienen incorporando un seguro.
En conjunto, ¿cuál es la propuesta de valor de Prosegur Insurance Broker?
Lo que estamos intentando en esta primera fase, en la que nos estamos dando a conocer, es no ser un broker más de seguros en el mercado, sino que nuestra actividad esté muy ligada a la actividad tradicional de Prosegur.
Yo creo que el diferencial fundamental es que son servicios muy bien diseñados para el producto al que van asociados. Al final, nosotros somos los que mejor conocemos el producto de alarmas y las necesidades de nuestros clientes de alarmas, o el producto de cash y las necesidades de sus clientes.
Entonces, son seguros que están muy bien diseñados para la necesidad concreta del cliente que utiliza ese servicio.
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¿Cuál es la estrategia de expansión de esta unidad de negocio y a qué países llegará?
Nosotros queremos expandirnos por toda Latinoamérica, en todos los países donde está presente Prosegur. Tenemos un plan para, a lo largo de 2027, estar presentes en todos ellos. Luego, a partir de ahí, veremos si tiene sentido ir a algún otro país donde no tengamos presencia, si ya tenemos suficiente volumen.
Pero sí queremos ir muy rápido porque creemos que la propuesta de valor tiene muchísimo potencial en todos los países. De momento, estamos empezando con Argentina.
¿Y en esa estrategia qué papel juega Colombia?
Prosegur Insurance Broker nace dentro de una de las unidades de Prosegur que es Avos Tech y para nosotros uno de los países más importantes es Colombia.
Como Avos Tech solamente estamos presentes, además de Argentina, en Chile y Colombia. Por lo tanto, son países prioritarios donde vamos a empezar a desplegar esta nueva solución para asegurar que también utilizamos todas las capacidades que tenemos.
Por ejemplo, con Avos Tech en Colombia empezamos las operaciones a principios del año pasado y está teniendo una recepción en el mercado muy positiva.
¿Cómo se puede cambiar la percepción de que acceder a un seguro es costoso y promover una mayor cultura aseguradora?
Yo creo que es una cultura que hay que ir desarrollando poco a poco y también desde todos los entornos. A mí, cuando lo tengo que comunicar, me ayuda mucho intentar llevarlo a cosas reales del día a día.
Al final, tú, por tomarte un café al día, estás pagando tu seguro de hogar de todo el año, y de sobra. Es cierto que el día que lo pagas te parece que es un montón de dinero, pero si eres capaz de ponerlo de esa manera, creo que también ayuda a generar una cultura del ahorro en los países.
La protección financiera también hace parte de los objetivos de esta unidad de negocio ¿de qué manera se ve reflejado?
Pensemos en tener un seguro de hogar o un seguro de coche para un empleado. Al final, todas estas cosas ayudan a que pueda seguir atendiendo a su trabajo y también tener un activo sobre el que hacer inversiones.
Creo que va muy en línea con la cultura del Grupo Prosegur: lo que queremos hacer es más seguras las sociedades en las que trabajamos y en las que estamos presentes, en todos los sentidos.
¿Cuáles son las expectativas para el cierre de año y los próximos años?
Este año estamos empezando con Prosegur Insurance Broker entonces aún no tenemos una referencia. No obstante, para 2027, a nivel de primas gestionadas, que es un poco como se mide la actividad de los brokers, estamos apuntando a más de 10 millones de euros y, en cinco años, a más de 60 millones de euros.
¿Hay algún otro aspecto a destacar sobre esta nueva apuesta?
Para nosotros, Prosegur siempre ha tenido una historia de innovación constante en torno a cómo mejorar la seguridad de las sociedades en las que trabajamos y en las que estamos presentes.
Entonces, creo que este es un paso más en este recorrido en el que no solamente sumamos valor para la sociedad, sino también para nuestra empresa.
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