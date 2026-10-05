Relevo en Movistar Arena: Gabriel Sánchez Olea asume la gerencia general tras la salida de Luis Guillermo Quintero

Gabriel Sánchez Olea asumirá la gerencia general de Colombiana de Escenarios (CDE), empresa administradora del escenario de eventos y espectáculos Movistar Arena por decisión de la Junta Directiva.
El anuncio lo hizo la firma accionista BeatHub Entertainment, luego de que se conociera que Luis Guillermo Quintero Martínez cerrará un ciclo de ocho años al frente del escenario para asumir la gerencia general de Procafecol, compañía encargada de administrar las tiendas y la marca Juan Valdez.
Antes de esta designación, Gabriel Sánchez Olea se desempeñaba como director de Estrategia de BeatHub Entertainment. En su nuevo rol, el ejecutivo liderará el desarrollo operativo y estratégicos del recinto en una etapa clave de consolidación para la industria de los espectáculos en vivo en Colombia.
Durante los ocho años en los que estuvo al frente de la operación, Quintero posicionó al Movistar Arena como un referente de la industria cultural.
Bajo su gestión, el escenario recibió a más de 500 artistas nacionales e internacionales y albergó a millones de asistentes, apareciendo en los principales listados globales de recintos de entretenimiento elaborados por publicaciones especializadas como Pollstar y Billboard, según el comunicado oficial.
La llegada de Sánchez ocurre simultáneamente con la finalización del patrocinio de derechos de nombre (naming rights) del escenario por parte de Movistar a finales de octubre de 2026. Según confirmó la compañía, el nombre del nuevo patrocinador que rebautizará al escenario será anunciado en 2027.
Según conoció Valora Analitik, a través de fuentes cercanas al proceso, otra de las grandes compañías del sector de telecomunicaciones estaría pujando por quedarse con una de las ‘ventanas’ publicitarias más importantes de Colombia: Tigo.
La operación sucede después de la integración entre Tigo y Movistar en Colombia, que se concretó luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizara la operación, lo que permitió a Millicom asumir el control administrativo y operacional de Movistar en febrero de 2026.
A pesar de la transición, las directivas confirmaron que la programación del recinto continuará operando con absoluta normalidad. El escenario tiene programados más de 50 espectáculos para los últimos meses de 2026 y cuenta con más de 80 eventos ya confirmados para 2027.
—