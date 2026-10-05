Luis Guillermo Quintero asume la gerencia general de Procafecol, administradora de Juan Valdez

La Junta Directiva de Procafecol oficializó el nombramiento de Luis Guillermo Quintero Martínez como nuevo gerente general de la compañía que es responsable de la operación y administración de las tiendas Juan Valdez, así como de la venta de café empacado en canales nacionales e internacionales.
Quintero es administrador de empresas de la Universidad EAFIT y especialista en mercadeo estratégico del CESA.
La organización destacó de nuevo gerente una trayectoria superior a tres décadas en posiciones de liderazgo en empresas nacionales y multinacionales de diversos sectores, con un perfil enfocado en el crecimiento de negocios, expansión, desarrollo de marcas, innovación y generación de experiencias para el consumidor.
Y es que desde 2018, Quintero ejerció como gerente general de Colombiana de Escenarios S.A.S., operador del Movistar Arena de Bogotá. En este cargo lideró la estrategia y operación integral del recinto, incluyendo la gestión de P&L, alianzas comerciales, posicionamiento de marca y construcción de una cultura centrada en el cliente.
Durante su administración, el escenario albergó más de 750 espectáculos y recibió a más de 6 millones de espectadores.
Su recorrido profesional abarca también posiciones directivas en firmas como Payless ShoeSource, Sony Colombia, VTU de Colombia, Whirlpool Colombia y Mabe Colombia. En Payless encabezó la expansión de la operación al abrir 75 tiendas en Colombia y 5 en Ecuador, mientras que en Sony desarrolló nuevos canales de distribución y tiendas orientadas a fortalecer la experiencia directa con el público.
Objetivos estratégicos y proyección internacional
De acuerdo con la Junta Directiva de Procafecol al asumir la dirección, Luis Guillermo Quintero asume el reto de continuar consolidando a Juan Valdez como una de las marcas colombianas con mayor reconocimiento en el mercado internacional.
También plantearon como líneas estratégicas continuar profundizando la conexión con los consumidores, afianzando la propuesta de valor y promoviendo el crecimiento sostenible de la empresa.
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