Pagos abiertos, el modelo que busca conectar los sistemas financieros y transformar el movimiento del dinero en Colombia

Tener una cuenta bancaria o una billetera digital no garantiza que las personas puedan aprovechar plenamente los servicios financieros. En Colombia, aunque el acceso ha avanzado, persisten barreras para utilizar estos productos de manera cotidiana y transferir dinero entre diferentes plataformas.
Frente a este panorama, Interledger Foundation promueve una visión de pagos abiertos basada en estándares tecnológicos compartidos que permitan conectar diferentes sistemas financieros y reducir las barreras asociadas a redes, monedas y fronteras.
La propuesta parte de un principio similar al que hizo posible internet: diferentes redes y dispositivos pueden intercambiar información gracias a protocolos comunes. Aplicada al ámbito financiero, esta lógica busca que bancos, billeteras digitales y otras redes de pago puedan comunicarse entre sí, facilitando el movimiento del dinero y ampliando las posibilidades de uso de los servicios digitales.
“La visión que promovemos desde Interledger Foundation es la de una infraestructura financiera más interoperable, segura y accesible, en la que las personas y las empresas puedan mover su dinero entre diferentes plataformas con menos barreras. Colombia necesita avanzar también en educación financiera para que la población comprenda y aproveche estas alternativas y pueda consolidarse como un mercado estratégico, innovador y de alto potencial”, afirma Marian Villa, líder de alianzas de Interledger Foundation.
Las cifras muestran la dimensión del desafío. Según el informe Colombia Fintech 2026–2030, con datos de Banca de las Oportunidades y del Reporte de Inclusión Financiera de 2024, el 96,3 % de los adultos en el país cuenta con al menos un producto financiero. Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta de Percepción sobre el Uso de los Medios de Pago e Instrumentos de Pago (EPBMIP) 2026 del Banco de la República, el efectivo todavía representa el 66 % de los pagos, aunque esta proporción disminuyó frente al 79 % registrado en 2023.
A esto se suma que, según el mismo informe de Colombia Fintech, el 95 % de las transferencias digitales se realizan dentro de un mismo banco. Estas cifras evidencian que tener acceso al sistema financiero no significa necesariamente poder utilizarlo de manera plena, digital e interoperable.
Cuando los pagos digitales permanecen concentrados dentro de ecosistemas cerrados, mover dinero entre distintas entidades, plataformas o servicios puede implicar mayores fricciones, costos y barreras para usuarios y empresas.
El desafío, por tanto, ya no es únicamente ampliar el acceso, sino lograr que ese acceso se traduzca en uso efectivo y en una infraestructura financiera abierta e interoperable, donde el dinero pueda moverse de forma sencilla entre diferentes proveedores y donde personas y empresas puedan participar en la economía digital sin depender de una institución o red específica.
La visión que promueve Interledger Foundation es la de una infraestructura financiera en la que diferentes redes, proveedores y servicios puedan interoperar, ampliando las posibilidades para que personas y empresas participen de manera más activa en la economía digital.
Una infraestructura financiera que funciona como internet
Así como internet permite que computadores, aplicaciones y redes diferentes intercambien información mediante estándares compartidos, los pagos abiertos buscan que distintas plataformas financieras puedan transferir dinero entre sí sin tener que desarrollar una conexión independiente para cada nuevo participante.
Esta infraestructura se apoya en protocolos y estándares abiertos diseñados para conectar sistemas con diferentes reglas, formatos y monedas. Además de facilitar la interoperabilidad, estos estándares permiten que organizaciones y desarrolladores construyan nuevas soluciones sobre una infraestructura común, con el objetivo de hacer más sencillo el movimiento de dinero entre distintas redes.
Interledger Foundation es una organización sin ánimo de lucro que desarrolla y custodia estándares abiertos, financia iniciativas en áreas como tecnología, educación, investigación, política pública y desarrollo de comunidades, y colabora con instituciones, organizaciones y actores del ecosistema para avanzar hacia sistemas financieros más abiertos, interoperables y accesibles.
Su trabajo también incluye fortalecer un ecosistema diverso de organizaciones, desarrolladores, investigadores, educadores y comunidades que contribuyen a la adopción, implementación y evolución de los pagos abiertos.
La organización reporta más de US$21 millones otorgados, más de 270 proyectos apoyados en todo el mundo, tecnología activa en más de 40 países y más de 1.000 estudiantes capacitados. A través de sus programas de financiación y colaboración, busca ampliar las capacidades técnicas, educativas, de investigación y de construcción de comunidad necesarias para avanzar hacia servicios financieros digitales más abiertos, accesibles y funcionales.
Medellín abre una nueva conversación sobre innovación financiera en Colombia
Como parte de esta apuesta, Interledger Foundation realizará en Medellín dos encuentros durante octubre, en el marco de Beyond Access, una iniciativa soportada por Interledger Foundation que reúne a organizaciones, empresas, expertos y comunidades para explorar cómo avanzar del acceso financiero hacia la adopción y el uso efectivo de los servicios digitales.
El primero será Innovation at the Edges, programado para el 15 de octubre en el auditorio del Museo de Arte Moderno de Medellín. La jornada, dirigida a aliados, socios y actores estratégicos del ecosistema, se desarrollará entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., con espacios de relacionamiento.
El encuentro reunirá experiencias de empresas de América Latina que utilizan tecnología abierta para llegar a comunidades desatendidas por los sistemas financieros tradicionales. También se presentarán investigaciones sobre inclusión financiera y se compartirán perspectivas de expertos locales. La participación tendrá aforo limitado y estará sujeta a confirmación previa del registro.
El segundo evento será el Open Payments Hackathon, que se llevará a cabo los días 16 y 17 de octubre en Ruta N, en Medellín. La convocatoria está dirigida a profesionales y estudiantes universitarios de todo el país, quienes trabajarán en equipos para desarrollar soluciones tecnológicas a partir de retos reales relacionados con el futuro de los pagos abiertos en Colombia.
Durante la actividad, los participantes desarrollarán soluciones utilizando tecnologías y estándares del ecosistema Interledger, conectando talento profesional y académico con desafíos de interoperabilidad e innovación financiera. La convocatoria ya se encuentra abierta al público y, en el marco de Beyond Access, los aliados podrán conocer sus oportunidades de participación y explorar posibilidades de articulación con el ecosistema.
Del acceso financiero a la apropiación
La iniciativa Beyond Access plantea que la inclusión financiera no termina cuando una persona abre una cuenta. El desafío es que pueda utilizarla con regularidad, confianza y autonomía para tomar decisiones sobre su dinero. Para ello, los servicios deben responder a necesidades concretas, ser fáciles de usar y ofrecer una experiencia que motive su adopción.
En Colombia, este proceso también exige abordar factores como los costos de las transacciones digitales, la confianza en las instituciones y la educación financiera. La tecnología puede facilitar las conexiones entre sistemas, pero su impacto dependerá de que las personas conozcan las alternativas disponibles, comprendan cómo funcionan y encuentren en ellas una solución útil para su vida cotidiana.
Con los encuentros de octubre, Medellín será un espacio de intercambio entre quienes desarrollan tecnología, investigan los desafíos de la inclusión financiera y trabajan en nuevas soluciones para el ecosistema. La visión que impulsa Interledger Foundation es que la interoperabilidad entre sistemas deje de ser únicamente una posibilidad técnica y contribuya a ampliar las oportunidades de participación en la economía digital.