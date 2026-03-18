Chevrolet Spark eléctrico: así es el city car de General Motors con más de 300 km de autonomía que llegó a Colombia

La oferta de vehículos eléctricos en Colombia continúa ampliándose con modelos dirigidos a distintos tipos de usuarios. Mientras algunos fabricantes están apostando por SUV de alta gama con gran despliegue tecnológico, otros buscan posicionarse en el segmento urbano con vehículos más compactos y accesibles.
En ese contexto aparece el Chevrolet Spark EUV, un vehículo eléctrico compacto que marca el regreso del nombre Spark al mercado colombiano, ahora con una propuesta completamente eléctrica y enfocada en movilidad urbana.
El modelo hace parte del portafolio global de electrificación de Chevrolet, marca perteneciente al grupo General Motors, que en los últimos años ha acelerado su transición hacia tecnologías de movilidad eléctrica en diferentes regiones del mundo.
Con este lanzamiento, la compañía busca ampliar su presencia en el creciente mercado de autos eléctricos en Colombia con una alternativa pensada principalmente para el uso diario en ciudad.
Precio y versión disponible en Colombia
El Spark eléctrico se comercializa en el país en una única versión, con un nivel de equipamiento que busca equilibrar conectividad, seguridad y costo de entrada al segmento eléctrico.
El precio de referencia del vehículo en el mercado colombiano se ubica alrededor de los $99,9 millones, lo que lo posiciona entre los modelos eléctricos más accesibles que hoy se ofrecen en el país.
Con este valor, el vehículo entra a competir en el segmento de autos eléctricos compactos urbanos, donde varios fabricantes están intentando captar a los conductores que buscan dar el salto hacia la movilidad eléctrica con vehículos más pequeños y prácticos para la ciudad.
Un eléctrico pensado para la ciudad
El Spark eléctrico está diseñado principalmente para recorridos urbanos y trayectos diarios. Su tamaño compacto facilita la movilidad en ciudades con tráfico denso y espacios reducidos de parqueo.
El vehículo utiliza un motor eléctrico que entrega alrededor de 100 caballos de potencia, suficiente para un desempeño ágil en entornos urbanos. Como ocurre con la mayoría de autos eléctricos, el torque instantáneo permite respuestas rápidas al acelerar, algo especialmente útil en arranques desde semáforos o maniobras de adelantamiento a baja velocidad.
La batería del modelo permite alcanzar más de 300 kilómetros de autonomía, dependiendo del tipo de conducción y las condiciones de uso. Este rango resulta suficiente para cubrir varios días de desplazamientos urbanos sin necesidad de recargar.
El vehículo es además relativamente liviano frente a otros eléctricos, lo que contribuye a mejorar la eficiencia energética y la agilidad al conducir.
Tecnología y equipamiento
El enfoque del Spark eléctrico no está en ofrecer niveles extremos de tecnología o automatización, como ocurre con modelos de gama alta. Su propuesta está más orientada a la funcionalidad y la facilidad de uso.
El interior incluye pantalla multimedia central, tablero digital y diferentes funciones de conectividad que permiten gestionar información del vehículo y del sistema eléctrico.
También integra diferentes elementos de seguridad y asistencia a la conducción que complementan su enfoque urbano, junto con sistemas de cámara que facilitan las maniobras de estacionamiento.
La batería cuenta con garantía extendida, un elemento que se ha convertido en estándar dentro de la industria para dar mayor confianza a los usuarios que migran hacia vehículos eléctricos.
Impresiones tras el test drive en Colombia
Tras manejar el Spark eléctrico en Colombia, la primera sensación es que se trata de un vehículo muy bien adaptado para el uso urbano.
Aunque se trata de un carro sencillo en comparación con otros eléctricos más sofisticados del mercado, tiene un desempeño muy bueno para su categoría. La respuesta del motor es ágil y permite moverse con facilidad en el tráfico de la ciudad.
También destaca la regeneración de energía, que permite recuperar batería al desacelerar o frenar. En un entorno urbano, donde hay constantes cambios de velocidad, este sistema ayuda a mejorar la eficiencia del vehículo.
Otra característica que se percibe rápidamente es que el carro se siente liviano y fácil de manejar, algo que resulta especialmente valioso para desplazamientos diarios o para quienes buscan un vehículo práctico para la ciudad.
Desde el punto de vista tecnológico, el modelo no pretende competir con vehículos eléctricos de gama alta que incluyen grandes niveles de automatización o múltiples sistemas digitales. Su enfoque es más simple y funcional.
Sin embargo, esa simplicidad también forma parte de su propuesta: ser un city car eléctrico eficiente, práctico y fácil de usar.
En términos de autonomía, el vehículo ofrece más de 300 kilómetros de rango, suficiente para varios días de conducción urbana sin necesidad de recarga.
Otro punto que sorprende es que, pese a su tamaño compacto, el espacio del baúl resulta bastante amplio, algo que no siempre ocurre en vehículos de este segmento.
Un nuevo jugador en el segmento de eléctricos urbanos
Con el lanzamiento del Spark eléctrico, Chevrolet busca fortalecer su presencia en el mercado de movilidad eléctrica en Colombia con un vehículo pensado para el uso diario en ciudad.
La combinación de tamaño compacto, autonomía suficiente para trayectos urbanos y un precio relativamente accesible dentro del universo de autos eléctricos convierte al modelo en una alternativa interesante para quienes buscan su primer vehículo eléctrico.
En un mercado que sigue creciendo y diversificándose, la llegada de modelos como el Spark eléctrico muestra cómo la movilidad eléctrica empieza a cubrir distintos segmentos, desde SUV premium hasta autos urbanos diseñados para el día a día.