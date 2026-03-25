Colombia tiene un nuevo récord Guinness.
El pasado 19 de marzo, Kellogg’s rompió una nueva marca con el dominó de cajas de cereal más grande del mundo. En total, se desplegaron 20.000 cajas de Choco Krispis en el Movistar Arena que cayeron de forma consecutiva hasta completar el recorrido necesario para cumplir con los estándares establecidos por el Guinness World Records.
El reto se realizó en el marco de la presentación de la campaña Choco Power, una propuesta que intensifica el sabor a chocolate y actualiza el concepto de esta icónica marca para nuevas generaciones de consumidores.
De acuerdo con Alejandro Díaz, director de Marketing para Cereales Kellogg’s, la idea surgió pensando en cómo visibilizar tres elementos que hacen único a este cereal: disrupción, dinamismo e innovación.
“Las marcas que realmente conectan con su consumidor son las que entienden la importancia de escucharlo y evolucionar para mantenerse relevantes. Con esta renovación también actualizamos la fórmula de Choco Krispis, logrando una mayor intensidad de sabor a chocolate y una nueva y deliciosa chocoleche al combinar el cereal con leche”, destacó.
Este hito se suma a una serie de iniciativas en las que viene trabajando la marca para mantener su vigencia dentro de la cultura del consumo. Esto incluye la más reciente colaboración entre Choco Krispis y Crem Helado para lanzar en conjunto un ChocoCono que combina ambos sabores.
“Estamos muy felices de tenerlo en congeladores en todo el país: droguerías, OXXO, supermercados de cadena. Lleva un mes en el mercado y ha superado todas las expectativas”, destacó Díaz.
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El camino para un récord
Natalia Rámirez, adjudicadora oficial de Guinness World Records, explicó que lo que define el resultado final en este tipo de récord es el número de cajas utilizadas. Existía un mínimo establecido en Jordania en 2025 de 16.581 cajas, y en este caso se alcanzaron 20.367, superando ampliamente ese registro.
“El proceso inicia desde que recibimos la solicitud. En este caso, trabajamos con los organizadores en una primera fase de investigación para definir el título que deseaban obtener, ya que tenían varias ideas para el lanzamiento del producto”, destacó.
En total, el desarrollo de la iniciativa llevó cerca de tres meses desde la definición del título, y alrededor de seis meses desde las primeras conversaciones.
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