Chubb, multinacional de seguros, confirma a Juan Pablo Saldarriaga como presidente en Colombia

Chubb Seguros Colombia confirmó a Juan Pablo Saldarriaga como presidente de la compañía, cargo que ejercía de manera interina desde junio de 2026. El nombramiento formaliza su llegada a la máxima posición ejecutiva de la aseguradora en el país.
Saldarriaga reportará a Mario Romanelli, presidente regional para América del Sur de Chubb América Latina, quien destacó su trayectoria dentro de la organización y expresó su confianza en que continuará impulsando el crecimiento de la compañía.
“Juan Pablo tiene una larga trayectoria en Chubb y confío que, bajo su liderazgo, seguiremos impulsando nuestro crecimiento y fortaleciendo aún más nuestra presencia en el mercado asegurando el cumplimiento de nuestros objetivos”, afirmó Romanelli.
El nuevo presidente tiene casi 20 años de experiencia en la industria aseguradora. Se vinculó a Chubb en 2014, cuando la compañía operaba bajo el nombre de ACE, y desde entonces ha ocupado diferentes cargos de liderazgo en los negocios de fianzas y seguros de propiedad y responsabilidad civil (P&C).
Antes de ingresar a Chubb, desarrolló su carrera profesional en Allianz y AXA Colpatria. Es ingeniero de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Alta Gerencia de la Universidad de Medellín.
Rol estratégico de Colombia
Romanelli también resaltó la importancia estratégica de Colombia para las operaciones de la aseguradora en la región y el papel que tendrá el equipo local en el desarrollo de sus negocios.
“Colombia es un mercado estratégico para Chubb en América Latina; estoy seguro de que Juan Pablo, junto con nuestro equipo, agentes, corredores y socios de distribución, seguirá impulsando nuestra propuesta de valor y nuestro compromiso de proteger aquello que es más importante para nuestros clientes y sus negocios”, señaló el directivo.
Chubb tiene operaciones en 54 países y territorios y ofrece seguros comerciales y personales de propiedad y responsabilidad civil, accidentes personales, salud complementaria, vida y reaseguros.
Su compañía matriz, Chubb Limited, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y forma parte del índice S&P 500. La compañía cuenta con aproximadamente 45.000 colaboradores en todo el mundo.