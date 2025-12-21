Ciberataques incrementan en la temporada de fin de año: ¿Cómo se pueden proteger las empresas?

La temporada de fin de año, marcada por altos volúmenes de compras, transacciones digitales y bonos empresariales, es históricamente uno de los momentos más críticos en materia de ciberseguridad.
Según análisis de Genetec, empresa global en software de seguridad física empresarial, los ciberataques tienden a aumentar en diciembre, especialmente los relacionados con ransomware, robo de credenciales, phishing y ataques a dispositivos conectados.
Este comportamiento estacional, combinado con la expansión del trabajo remoto, el uso masivo de dispositivos IoT y la sobrecarga operativa habitual de diciembre, anticipa un 2026 aún más desafiante para las empresas. Durante el último año, organizaciones de América Latina reportaron incrementos significativos en intentos de acceso no autorizado y campañas de phishing que se intensifican durante las festividades, cuando muchos equipos operativos trabajan con personal reducido.
“Los ciberatacantes suelen aprovechar diciembre porque es un mes con más transacciones, más carga digital y menos supervisión,”explica Miguel Castellanos, Regional Sales Manager de Genetec. “El cierre de año es perfecto para engañar empleados distraídos, comprometer sistemas desactualizados y lanzar ataques que pasan desapercibidos hasta enero.”
Los costos de recuperación son especialmente altos cuando los ataques ocurren en fechas de poca disponibilidad operativa. La combinación de días festivos, menor vigilancia y mayor tráfico digital vuelve a las empresas especialmente vulnerables.
“En diciembre vemos un crecimiento notable en intentos de intrusión y campañas de suplantación. Y las organizaciones que bajan la guardia por vacaciones son las más afectadas,” afirma Miguel Castellanos, Regional Sales Manager de Genetec.
“Este patrón estacional se está intensificando cada año y proyecta un 2026 donde los ataques no solo serán más frecuentes, sino más inteligentes. La seguridad debe mantenerse activa 24/7, incluso en temporada de descanso.”
Principales ciberamenazas que aumentan en diciembre
Así las cosas, estas son las amenazas más frecuentes durante la temporada navideña:
- Phishing y suplantación de marcas en campañas navideñas, compras online y ofertas fraudulentas.
- Robo de credenciales aprovechando que las personas usan las mismas contraseñas para servicios personales y corporativos.
- Ransomware dirigido, especialmente en sectores que operan con poca supervisión en festivos: retail, banca, manufactura, salud y logística.
- Ataques a dispositivos IoT y cámaras con firmware desactualizado.
- Malware oculto que se instala en diciembre y se activa semanas después, iniciando el año con interrupciones críticas.
Recomendaciones para proteger a las empresas durante la temporada de fin de año
Finalmente, estas son algunas recomendaciones para que las empresas puedan protegerse durante la temporada navideña:
- Actualizar y parchear todos los sistemas antes del receso de diciembre.
- Habilitar autenticación multifactor (MFA) en accesos remotos y cuentas críticas.
- Reforzar la supervisión en días festivos y fines de semana largos con alertas automatizadas.
- Realizar simulaciones rápidas de phishing para alertar a empleados en temporada de compras.
- Monitorear cámaras, sensores y dispositivos conectados, especialmente si quedaron instalados hace más de un año.
- Activar un plan de respuesta a incidentes que no dependa de personal presencial.
- Unificar la gestión de seguridad física y ciberseguridad para tener visibilidad total de la infraestructura.
“El cierre de 2025 es el momento clave para reforzar la postura de seguridad. La pregunta no es si ocurrirá un intento de ataque durante diciembre, sino cuándo. Las organizaciones que se preparen ahora serán las que inicien 2026 con continuidad y confianza,” añade Miguel Castellanos, Regional Sales Manager de Genetec.