Ciberseguridad: ¿por qué es importante proteger los datos biométricos ante el riesgos de una estafa?

Uno de los temas que ha tomado fuerza en los últimos meses es la importancia de estar preparados en materia de ciberseguridad, tanto empresas como personas.
En este caso, es fundamental tener conocimiento de cómo proteger los datos biométricos. Y es que, si alguien roba su contraseña, la cambia. Pero si le roban los datos biométricos, no puede modificarlos y es para siempre.
Por ello, Kaspersky advierte que esta información se emplea cada vez más en trámites de documentos oficiales, como pasaportes y ciertos documentos de identidad nacional, así como en accesos a oficinas, dispositivos, pagos y otros servicios en línea.
A diferencia de una clave, no puede restablecerse si se ve comprometida, lo que incrementa significativamente el riesgo de suplantación de identidad.
Un estudio de la compañía revela que el 15 % de los colombianos ya ha sido víctima de robo de identidad tras el uso indebido de sus datos personales.
Los datos biométricos, como huellas dactilares, rostro, iris o voz, son características físicas únicas de una persona que permiten validar su identidad de forma rápida. Se han adoptado ampliamente porque complementan o reemplazan métodos tradicionales de autenticación, como las contraseñas, que pueden ser robadas u olvidadas con mayor facilidad. Sin embargo, la biometría no es infalible.
Datos de Kaspersky revelan que el 37 % de los computadores utilizados para recopilar, procesar y almacenar datos biométricos ha registrado al menos un intento de infección por malware, lo que pone esa información en riesgo. Los expertos advierten que los cibercriminales ya pueden falsificar características biométricas de los usuarios y es más sencillo eludir su autenticación mediante técnicas avanzadas, como el uso de inteligencia artificial.
Además, a diferencia de una contraseña, los datos biométricos no se pueden cambiar si se ven comprometidos; y una vez filtrados, pueden utilizarse para suplantar identidades y acceder a servicios sensibles, como la banca digital, sistemas de salud o plataformas para tramitar documentos oficiales, dejando a la víctima expuesta de forma permanente.
“La biometría está cambiando la manera en que validamos nuestra identidad. Hoy se usa para acceder a oficinas, y hasta para hacer pagos. Pero su adopción también plantea nuevos retos de seguridad. Por eso es entendible que más de la mitad (59 %) de los colombianos tema al reconocimiento facial o los escáneres oculares, por ejemplo, para verificar identidades o usar la banca en línea. No se trata de temer, sino de crear un entorno digital donde tanto usuarios como organizaciones protejan adecuadamente estos datos”, explica María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.
Así puede proteger sus datos biométricos
Para proteger los datos biométricos, los expertos Kaspersky comparten algunas recomendaciones.
Para usuarios:
- Infórmese antes de compartir sus datos biométricos. Asegúrese de que la entidad o plataforma que los solicita tenga políticas claras de privacidad. Revise cómo se recopilan, almacenan y utilizan sus datos.
- Evite registrar su biometría en plataformas o dispositivos no verificados. Hágalo solo en sitios oficiales o servicios que pueda confirmar como legítimos.
- Active la autenticación multifactor en sus cuentas y dispositivos. Combine su biometría con contraseñas, códigos por SMS o apps de verificación para reforzar sus accesos.
- Actualice sus dispositivos y apps. Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por cibercriminales.
- Desconfíe de apps o sitios que pidan su biometría sin explicación. Algunos fraudes simulan ser pruebas de identidad para robar datos biométricos.
- Use una solución de ciberseguridad confiable. Asegúrese de contar con herramientas que protejan sus dispositivos contra amenazas que puedan comprometer sus datos.
Para organizaciones:
- Minimice la exposición de sistemas biométricos a Internet. Trate de diseñar una infraestructura sin conexión a Internet y priorice la ciberseguridad al diseñar e implementar nuevos sistemas.
- Capacite al personal que administra los sistemas biométricos. La seguridad no depende solo de la tecnología, también de las personas. Prevenir errores humanos es clave para reducir vulnerabilidades.
- Cuente con equipos especializados en ciberseguridad. Podrán monitorear en tiempo real, gestionar incidentes y evaluar los riesgos de filtraciones.
- Mantenga el acceso a los equipos de seguridad a inteligencia de amenazas. Así estarán informados de nuevas tácticas de ciberataques y podrán tomar mejores decisiones para enfrentar riesgos emergentes.
- Realice auditorías y pruebas de seguridad periódicas. Detectar y corregir brechas antes de que sean explotadas es esencial para la protección de datos sensibles.
- Informe con transparencia sobre el uso de datos biométricos. Explique a sus usuarios cómo se almacenan sus datos, quién tiene acceso y qué hacer en caso de filtraciones.
- Implemente herramientas de ciberseguridad especializadas. Proteja los datos biométricos con tecnologías que detectan, previenen y responden a incidentes.