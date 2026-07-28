Cibest lidera la valorización del índice MSCI Colcap

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 27 de julio de 2026 en 2.282,91 puntos registrando una variación positiva de 0,37 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 10,39 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva un desplazamiento lateral. La primera zona de soporte estaría en los 2.250 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.520 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $137.197 millones, mostrando una variación positiva de 20,00 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $114.372 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 2,51 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $77.148 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 1,06 %) que negoció $20.891 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Sura preferencial (PFGrupsura – 0,84 %) que transó un monto de $7.903 millones.
En una jornada levemente positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos.
- En el primer lugar, las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que suben 3,06 %.
- En la segunda casilla, Davivienda Group preferencial (PFDavigrp) que avanzó 2,56 %.
- Finalmente, Grupo Nutresa (Nutresa) que se valorizó 2,28 %.
Las acciones de Pei (Pei) cayeron – 3,10 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) suben 2,87 % y marcan un volumen de operaciones de $4.068 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap