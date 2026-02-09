Así se mueven reservas de viaje de hinchas para ver a la Selección Colombia en el Mundial 2026

A pocos meses del inicio del Mundial de Fútbol 2026, la fiebre por seguir a la Selección Colombia se traduce no solo en miles de reservas de viaje, sino también en una demanda inédita de boletas que supera todos los registros históricos del torneo.
La máxima cita del balompié —que se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá— ha motivado que aficionados de todo el mundo soliciten acceso anticipado a partidos que prometen ser épicos y sumamente demandados, incluido el esperado choque entre Colombia y Portugal.
Según los últimos datos oficiales de la FIFA, durante la fase de solicitudes de boletas para el sorteo aleatorio —que estuvo abierta entre el 11 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026— se recibieron más de 500 millones de peticiones de entradas, procedentes de los 211 países y territorios afiliados al organismo, con Colombia entre los países con mayor volumen de demanda fuera de las naciones anfitrionas.
Este volumen récord de solicitudes, que representa un promedio de aproximadamente 15 millones de peticiones por día, supera con creces la oferta de boletos disponibles para los 104 partidos del torneo y pone de relieve la intensidad de la competencia por asegurar un lugar en las gradas.
La cifra de 500 millones de solicitudes durante la fase de sorteo aleatorio es, a juicio de la FIFA, un récord absoluto en la historia de los Mundiales. Esta etapa del proceso de venta consiste en una selección aleatoria de solicitudes cuando la demanda supera la oferta, lo que obliga a la organización a asignar boletas mediante sorteo y no por orden de llegada.
Colombia figura entre los países con mayor interés, junto con países de gran tradición futbolística como Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal y Argentina.
Para muchos hinchas, la experiencia no se limita a enviar solicitudes; la frustración por no garantizar boletas ha llevado a grupos enteros de aficionados a explorar alternativas de viaje y compra en reventa, aun cuando estos canales secundarios presentan una estructura legal y económica compleja definida por mercados oficiales y no oficiales.
En respuesta, FIFA ha habilitado un mercado de reventa oficial de boletas (Resale/Exchange Marketplace) que permite la transferencia de entradas digitales dentro del ecosistema de la organización, aunque la disponibilidad dependerá de lo que otros aficionados ofrezcan allí.
Precios oficiales y réplicas en el mercado de reventa
Según la organización, el esquema de precios de los tickets para el Mundial 2026 contempla un rango que inicia en US$60 para partidos de fase de grupos y puede llegar hasta US$6.730 o más para finales y encuentros de máxima demanda, especialmente si se aplica precios dinámicos basados en demanda.
Incluso, para la final hay boletas que han llegado a cotizarse por encima de US$38.000 en plataformas independientes o mercados secundarios no regulados, aunque este tipo de valores no están garantizados y representan un segmento extremo del mercado.
Reservas de viaje para ver a la Selección Colombia en el Mundial 2026
La demanda de boletas y los planes para viajar están estrechamente relacionados con las reservas de viaje de los colombianos hacia las sedes donde jugará la Selección. Datos entregados por agencias como Viajes Falabella muestran un crecimiento sostenido en las reservas desde Colombia hacia las principales ciudades sede:
- Ciudad de México (para el partido del 17 de junio, cuando Colombia enfrentará a Uzbekistán en el Estadio Azteca), con un aumento del 45 % en reservas comparado con el mismo periodo del año anterior.
- Guadalajara (para el encuentro del 23 de junio frente a un rival proveniente del repechaje), donde las reservas han subido más del 102 %.
- Miami (para el partido del 27 de junio frente a Portugal), con un incremento del 76 %.
Estos datos revelan que no solo está el plan de asistir, sino que muchos viajeros anticipan la logística de desplazarse a lo largo del torneo hacia distintas sedes.
Además, el comportamiento de las reservas muestra que el 64 % de los viajes corresponde a parejas, 22 % a grupos de más de tres personas y 14 % a viajeros individuales, lo que sugiere que la experiencia del Mundial está siendo organizada tanto por familias como por grupos de amigos y aficionados solitarios dispuestos a desequilibrar su agenda para asistir al torneo.
Para el sector turístico colombiano y los operadores de servicios relacionados —aerolíneas, hoteles, agencias de viajes y servicios complementarios— la movilización anticipada de viajeros representa tanto una oportunidad de ingresos como desafíos de capacidad.
“Hoy evidenciamos un crecimiento significativo en las reservas hacia los países sede del Mundial. Bogotá registra un incremento del 160 %, Medellín del 195 % y Cali del 176 % frente al mismo periodo de 2025. Además, encontramos que el 64 % de los viajes corresponden a parejas, el 22% a grupos de más de tres personas y el 14 % a viajeros individuales, quienes desde ya se preparan para vivir la experiencia Mundialista” asegura Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella.
El crecimiento de las reservas desde ciudades como Bogotá, Medellín y Cali indica que los principales núcleos urbanos están generando el grueso del interés, lo que obligará a evaluar la congestión en rutas, la disponibilidad de alojamiento y la coordinación de servicios de transporte en destinos estadounidenses, mexicanos y canadienses.
A medida que se acerquen las fechas de los partidos de Colombia —desde el 17 de junio en Ciudad de México, el 23 de junio en Guadalajara hasta el 27 de junio en Miami—, la presión por asegurar no solo boletas sino itinerarios completos de viaje se intensificará. La apertura de fases adicionales de venta de entradas o liberación de boletos no asignados aumentará la competencia, al tiempo que el mercado de reventa seguirá fluctuando y expresando la tensión entre oferta oficial limitada y demanda global extraordinaria.