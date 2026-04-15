Citi Wealth revela su estrategia de inversiones para 2026: acciones de EE. UU. y oro mantienen preferencia

En un entorno marcado por la incertidumbre, Citi Wealth publicó un informe trimestral donde detalla su hoja de ruta para navegar mercados impactados por choques geopolíticos y una política monetaria restrictiva en el segundo semestre del año.
El informe subraya que, aunque la economía de EE. UU. muestra resiliencia, los inversores deben prepararse para una mayor volatilidad y una rápida revalorización del riesgo.
Ante la persistencia de la inflación y las expectativas de políticas monetarias más estrictas, la entidad financiera aboga por una estrategia que favorezca la calidad y la resiliencia de las carteras.
Según Kate Moore, directora de Inversiones de Citi Wealth, «el primer trimestre vio a los mercados digerir shocks simultáneos, lo que aumentó la volatilidad y llevó a los inversores a reevaluar rápidamente el riesgo«.
A pesar de que el S&P 500 experimentó una caída del 9 % de pico a valle en el primer trimestre, Citi considera que este movimiento se mantuvo dentro de las normas históricas, reforzando la idea de no adoptar posiciones reactivas.
En este sentido, la entidad mantiene una preferencia por las acciones de gran capitalización de EE. UU., considerándolas una exposición central preferida debido a sus «sólidas bases fundamentales».
El papel estratégico del oro
En cuanto a la renta fija, Citi recomienda mantener una menor duración, inclinándose por los bonos a corto plazo. Esta postura se justifica porque estos activos ofrecen ingresos atractivos con un menor riesgo de precio en comparación con los bonos a largo plazo, en caso de que las tasas continúen subiendo.
Así mismo, el informe sugiere asumir riesgo de renta variable en lugar de riesgo de crédito, dado que los diferenciales actuales son estrechos y no compensan adecuadamente el riesgo adicional bajo el contexto de conflictos regionales.
Por otro lado, el oro se consolida como una pieza fundamental para el equilibrio de las carteras. Moor destacó que el metal precioso «sigue siendo un diversificador y un contrapeso clave para la cartera».
Esta recomendación se apoya en la tendencia de las entidades globales de diversificar sus saldos de reservas, lo que otorga al oro un potencial de beneficio continuo.
Además, más allá de la coyuntura global, el informe identificó oportunidades duraderas en temas estructurales que están siendo acelerados por la situación geopolítica actual.
Citi destacó como sectores clave la Inteligencia Artificial (IA), al considerar que la disrupción tecnológica continúa siendo un motor de cambio que crea oportunidades de inversión a largo plazo, y la transmisión energética, pues el conflicto en Medio Oriente ha intensificado la necesidad de reajustar las cadenas de suministro y acelerar la transición hacia nuevas fuentes de energía.
La visión de la entidad financiera para este segundo trimestre de 2026 le apunta a que los inversores deben mantenerse anclados en los fundamentos para sortear la complejidad del mercado.
«Seguimos creyendo que los inversores deben mantenerse anclados en los fundamentos, favoreciendo las acciones de EE. UU., manteniendo una menor duración y asumiendo riesgo de renta variable en lugar de riesgo de crédito», destacó Moore.
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