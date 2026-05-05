Mineros recibe certificación ambiental y aceleraría cronograma del proyecto Porvenir en Nicaragua

Mineros señaló que, a través de su activo Hemco en Nicaragua, la Procuraduría General de la República de ese país le otorgó una certificación ambiental para su planta de procesamiento y el depósito de relaves del proyecto Porvenir.
En cuanto a la posición regulatoria de este activo en Nicaragua, la compañía manifestó que ya consolidó su proceso de consulta pública del 13 de marzo de 2024 y que cuenta con seis aprobaciones clave relacionadas con minería subterránea, aprovechamiento forestal, certificaciones ambientales, autorizaciones municipales de uso del suelo, permisos para el desarrollo de plantas de procesamiento, y ahora, la certificación ambiental de la Procuraduría.
Adicionalmente, indicó que espera completar la presentación de la documentación requerida para autorizar el aprovechamiento forestal antes de finalizar el segundo trimestre de 2026. Agregó que la obtención de esta aprobación se prevé para finales de ese mismo año.
Mineros, presidida por Daniel Henao, también señaló que el proyecto Porvenir en Nicaragua aceleraría su cronograma, incluyendo un posible inicio de la ingeniería de detalle. Esto estaría respaldado por las certificaciones ambientales y tendría como objetivo optimizar la transición de la fase de estudios hacia la construcción de la iniciativa. La empresa prevé actualizar su cronograma de construcción y los requerimientos de capital hacia finales de 2026.
El proyecto Porvenir está ubicado en el suroeste de Bonanza. La infraestructura aprobada hasta la fecha incluye una planta de procesamiento con capacidad de 2.500 toneladas diarias.
Asimismo, alberga 736.000 onzas equivalentes de oro en reservas probadas y probables, junto con 406.000 onzas adicionales en recursos minerales medidos e indicados, y 313.000 onzas en recursos inferidos. Los planes de la compañía contemplan extender la vida útil de la mina más allá de las previsiones iniciales de 9,2 años, mediante el procesamiento de depósitos satélite.
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Según lo manifestó la empresa, el proyecto busca generar un valor presente neto después de impuestos de US$460 millones, con una tasa interna de retorno de 37,9 % y un período de recuperación de dos años. A su vez, el flujo de caja después de impuestos durante la vida útil de la mina se estima en cerca de US$727 millones.
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