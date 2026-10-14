Ciudadanos podrán reclamar más de 100 semanas para pensionarse: Ley da beneficio clave

Los ciudadanos en el país que buscan acceder a una pensión deben cumplir los requisitos establecidos por la ley, entre ellos el número mínimo de semanas cotizadas, según el régimen pensional al que pertenezcan. Para verificar si reúnen las condiciones necesarias, es fundamental revisar su historial laboral y los aportes realizados por empleadores o trabajadores independientes.
Sin embargo, existe una posibilidad que algunos ciudadanos desconocen: el reconocimiento del tiempo de servicio militar obligatorio para efectos pensionales, un beneficio contemplado en el artículo 45 de la Ley 1861 de 2017. Esta disposición establece que el tiempo dedicado a prestar el servicio militar puede contabilizarse para determinados efectos laborales y pensionales, de acuerdo con las condiciones previstas en la ley.
El inciso correspondiente señala que, en las entidades estatales de cualquier orden, el tiempo de servicio militar será computado para efectos de cesantías, pensión de vejez, pensión de invalidez, asignación de retiro y prima de antigüedad, en los términos legales. Asimismo, establece que los fondos privados computarán ese periodo para las pensiones de vejez y de invalidez.
Este reconocimiento puede representar un tiempo adicional en la historia laboral de quienes prestaron el servicio militar obligatorio. No obstante, su aplicación depende del régimen pensional y de las condiciones específicas de cada caso.
¿Cómo solicitar el reconocimiento del tiempo de servicio militar?
Las personas interesadas deben gestionar la certificación del tiempo durante el cual prestaron el servicio militar. Para ello, pueden solicitar el Certificado Electrónico de Tiempos Laborados (CETIL), cuando corresponda, o el documento oficial que permita acreditar ese periodo ante la entidad encargada del reconocimiento pensional.
Una vez obtenido el soporte, deben presentarlo ante su administradora de pensiones para que se evalúe su incorporación al historial laboral y se determine si procede el reconocimiento para efectos pensionales.
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El trámite debe realizarse ante las entidades competentes y con los documentos exigidos para cada situación. Por eso, es importante verificar previamente cuál es el procedimiento aplicable y qué certificaciones se requieren.
¿Cómo influye este tiempo en la pensión?
El reconocimiento del servicio militar puede ayudar a completar el tiempo exigido para acceder a una pensión donde puede reclamar hasta 104semanas, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes. Sin embargo, es necesario distinguir entre el reconocimiento del tiempo de servicio y los aportes económicos al sistema pensional, pues sus efectos pueden variar según el régimen y las condiciones particulares del afiliado.
Por esta razón, quienes hayan prestado el servicio militar obligatorio deberían revisar su historia laboral y consultar con su administradora de pensiones si pueden solicitar el reconocimiento de ese periodo. Este paso les permitirá establecer si el tiempo acreditado incide en el cumplimiento de los requisitos para pensionarse.