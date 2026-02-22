Claro hará millonaria inversión en 2026: Ampliará tecnología 4G en zonas rurales de esta parte del país

El sector de las telecomunicaciones atraviesa un periodo de transformación marcado por la modernización de redes, el despliegue de nuevas tecnologías y una mayor demanda de servicios digitales. En este contexto, Claro Colombia anunció un plan de inversiones enfocado en fortalecer la infraestructura en la región Caribe, con recursos dirigidos a la expansión de fibra óptica, la actualización de estaciones base y la consolidación de la red 5G.
En entrevista con Valora Analitik, Luis Miguel Porto, director regional de Claro, detalló el alcance de las inversiones ejecutadas en 2025 y los proyectos previstos para 2026. Según explicó, la compañía destinó cerca de US$25 millones durante este año para modernizar la red móvil y ampliar la cobertura de fibra óptica en Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, La Guajira, San Andrés, Bolívar y Magdalena.
¿Cómo ha sido el crecimiento en cobertura y modernización tecnológica?
Uno de los resultados más relevantes del plan de inversión es el aumento en la cobertura de fibra óptica. De acuerdo con el directivo, la expansión permitió un crecimiento del 73 %, impulsado por el despliegue de 1.356 kilómetros adicionales de red.
En paralelo, la compañía avanzó en la actualización de su infraestructura móvil. Porto indicó que durante 2025 se modernizaron 265 estaciones base en distintos puntos estratégicos de la región, con el propósito de mejorar la capacidad y estabilidad del servicio.
En materia de quinta generación, el despliegue también registró avances. “En 5G, se implementaron 110 estaciones base en 2025, alcanzando una cobertura del 25 % en ciudades clave del Caribe, consolidando el avance hacia redes de nueva generación”, agregó.
¿Cuáles son las proyecciones de inversión para 2026?
La estrategia de expansión continuará el próximo año. Según Porto, la empresa prevé destinar cerca de US$28 millones en 2026 para continuar con la modernización móvil, incluyendo la conexión de zonas rurales que no contaban con acceso previo a 4G.
El monto total de recursos dirigidos a la región Caribe superará los US$31 millones en 2026, con el objetivo de fortalecer tanto los servicios fijos como los móviles para hogares y empresas.
Dentro del plan regional, Barranquilla y el departamento del Atlántico ocupan un lugar central. En 2025, Claro destinó cerca de $30.000 millones para ampliar la red de fibra óptica y modernizar la infraestructura móvil en esta zona.
“La ciudad registró un crecimiento del 73 % en cobertura de fibra, pasando del 32,6 % al 45,2 %, con la habilitación de 57.000 nuevos accesos y el despliegue de 503 kilómetros adicionales”, explicó Porto.
En cuanto a la red móvil, se intervinieron 29 estaciones base en puntos estratégicos como el Gran Malecón del Río, el Estadio Metropolitano y el centro de la ciudad, con el fin de mejorar la calidad del servicio en áreas de alta concentración de usuarios.
En 5G, la capital del Atlántico también avanzó en cobertura. “Se construyeron 128 estaciones base, alcanzando una cobertura del 18 % en la ciudad, con el 10 % del tráfico móvil ya cursando sobre esta red”, detalló.
Para 2026, las inversiones proyectadas en Barranquilla superan los US$5,5 millones, con impacto en más de 22.000 empresas y negocios que operan con servicios de la compañía.
¿Cómo incluir la conectividad como herramienta de desarrollo en diversas zonas del país?
Más allá de la infraestructura, Porto subrayó el impacto social y económico de la conectividad. “La conectividad es una generadora de oportunidades. Con la llegada de fibra óptica para los hogares o negocios, y de las tecnologías 4G o 5G para los servicios móviles, las personas pueden estudiar en línea, comunicarse fácilmente con sus clientes o familiares y realizar varias actividades de manera virtual, optimizando tiempo y ampliando el alcance de sus objetivos. Somos habilitadores y transformadores de vidas con tecnología”, afirmó.
Frente a la percepción de que el internet se limita al uso de redes sociales, el directivo explicó que la conectividad puede incidir de manera directa en el desarrollo educativo y productivo. Destacó iniciativas como Escuelas Conectadas Claro por Colombia y las Salas de Tecnología, que han permitido fortalecer procesos pedagógicos en instituciones educativas.
Además, mencionó la plataforma AprendeconClaro, que ofrece cursos y contenidos formativos sin requisitos previos, orientados tanto a estudiantes como a familias interesadas en adquirir nuevas habilidades.
¿Cómo garantizar la calidad, estabilidad y cobertura rural?
Consultado sobre si la expansión de redes se traducirá en mejores precios y calidad del servicio, Porto indicó que la compañía cuenta con ofertas adaptadas a diferentes perfiles de usuario e incluye plataformas de entretenimiento sin costo adicional. También resaltó el trabajo técnico permanente para garantizar estabilidad.
Reconoció, sin embargo, que al tratarse de redes dinámicas pueden presentarse afectaciones por factores externos como vandalismo, fallas eléctricas o fenómenos naturales, aunque aseguró que existen equipos dedicados a mantener la continuidad del servicio.
En relación con las zonas rurales, enfatizó el compromiso de ampliar la conectividad hacia territorios históricamente rezagados. “Tenemos un compromiso con la Costa Caribe de seguir ampliando los beneficios de la conectividad. Ya contamos con cobertura en los departamentos con nuestras tecnologías y con 5G estamos presentes en las capitales de Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira, Cesar, Córdoba, Sucre y San Andrés. Este es un compromiso porque la Costa llega lejos por su gente y eso nos impulsa a dar más”, concluyó.