Cobertura, inversión y 5G: las claves del liderazgo de Claro en Colombia

Colombia atraviesa un momento de transformación en el sector de las telecomunicaciones luego del anuncio de la fusión Tigo Movistar, generando incertidumbre para muchos usuarios quienes temen que los ajustes operativos pongan en riesgo su servicio.
Dentro de ese contexto, Claro se consolida como la compañía con mayores ventajas competitivas en el país, contando con una infraestructura robusta, inversion sostenida y un liderazgo tecnológico que desde hace más de 30 años ha impactado positivamente la vida de las personas y las empresas.
Y es que una red sólida, estable y ampliamente desplegada se convierte en un factor decisivo al momento de elegir un operador, además de la facilidad de cambiarse con el mismo número, valor agregado de Claro frente a la competencia.
Siguiendo con los diferenciales de la red Claro, uno de los principales es la cobertura 4G en el 100 % de las cabeceras municipales de Colombia, garantizando conectividad incluso en regiones históricamente apartadas.
Quibdó es un caso real de como esta infraestructura se traduce en beneficios para la población, pues con una inversión superior a US$10 millones y el despliegue de 327 kilómetros de fibra óptica, Claro integró la capital del Chocó a su red nacional, fortaleciendo la velocidad y la capacidad del servicio móvil 4G y 5G y beneficiando otros 15 municipios del departamento.
Para más de 375.000 habitantes, esto significa mejor acceso a educación, salud, comercio, turismo y servicios públicos, así como una reducción efectiva de la brecha digital.
Pero hay más. Este fortalecimiento de la red fija y móvil es la base sobre la cual Claro lidera el desarrollo de Claro 5G en el país.
En apenas 24 meses, la compañía desplegó más de 2.200 estaciones base y conectó 50 ciudades a esta tecnología, consolidando la mejor red 5G de Colombia. La importancia de este avance radica en que el 5G no solo mejora la velocidad de descarga, sino que ofrece menor latencia, mayor estabilidad y una experiencia superior en aplicaciones de voz, videollamadas, entretenimiento y soluciones digitales.
Y como dato clave: el 68,4 % del tráfico 5G del país ya es cursado por la red de Claro, muy por encima de Movistar (15,9 %) y Tigo (15,7 %), incluso antes del proceso de fusión Tigo Movistar.
Experiencia de usuarios, reconocimientos e inversiones: la carta de presentación de Claro
Como primer aspecto que respalde el liderazgo aparece la experiencia del usuario, pues en cifras se traduce que más de cinco millones de clientes ya tienen acceso a los beneficios de 5G Claro, lo que refleja una adopción masiva impulsada por una red preparada y accesible.
Y gracias a este desempeño, Colombia ingresó por primera vez al Informe Global de Experiencia 5G de Opensignal, un hito que posiciona al país en el mapa internacional de la conectividad avanzada.
En segundo lugar, está la inversión sostenida, dado que en 2024 Claro realizó el 58,9 % del total de la inversión en telecomunicaciones en Colombia, superando ampliamente a Tigo (12 %) y Movistar (10,4 %), incluso antes de su fusión. Este liderazgo en inversión, mantenida durante ocho años consecutivos, permitió desplegar más de 120.000 kilómetros de red a nivel nacional, incluyendo territorios estratégicos como Leticia, Quibdó y San Andrés, además del cable submarino AMX-1 en Barranquilla, Cartagena y San Andrés, clave para la conectividad internacional y la resiliencia de la red.
A esto también se suma una sólida infraestructura digital que respalda la estabilidad del servicio: fibra óptica con cobertura en 148 ciudades y dos de los centros de datos más modernos de Latinoamérica: Triara en Bogotá, con certificación ICREA V y 16 avales internacionales, y Megacenter en Medellín, recientemente modernizado, soportan el internet de Colombia y garantizan capacidad, seguridad y continuidad del servicio. Para los usuarios, esto se traduce en una red confiable, capaz de responder a la creciente demanda de datos y a los retos del entorno digital.
Así las cosas, frente a los cambios e incertidumbres que puede generar la fusión Tigo Movistar, Claro ofrece una alternativa clara y comprobada. Su red ya está desplegada, probada y en operación a gran escala, con liderazgo en cobertura, señal y estabilidad.