Clic lanza la primera asistente de aerolínea con IA en Colombia

La aerolínea Clic conmemora su aniversario número 19 con un hito en la industria aérea nacional: el lanzamiento de “La Capi”, una embajadora digital impulsada por inteligencia artificial (IA).
Este hecho, la convierte en la primera aerolínea del país en ofrecer, a través de WhatsApp, la compra de tiquetes, el check-in y la generación de pasabordos de manera automatizada.
La nueva herramienta funciona como un agente conversacional que puede interactuar tanto por voz como por texto, según la preferencia del usuario. De esta manera, los viajeros pueden realizar procesos como la compra de tickets, el check-in, cambios de vuelos, rastreo de equipajes, atención de situaciones coyunturales (IROPS) y consultas frecuentes, en tiempo real y con disponibilidad 24/7.
Además, “La Capi” permite conversaciones en lenguaje natural en hasta 80 idiomas, lo que facilita una atención personalizada para diferentes públicos.
El usuario puede elegir entre distintos estilos de comunicación –espontáneo, divertido o formal– y configurar la voz del asistente a su gusto, generando una experiencia ajustada a cada perfil.
Para Felipe Gutiérrez, gerente general de Clic, esta innovación responde a la evolución de las necesidades de los pasajeros.
Recomendado: Clic recibe un nuevo avión y eleva su flota a 20 aeronaves en Colombia: esta es la ruta a la que le apuesta
“El viajero de hoy tiene en las plataformas medidas por la inteligencia artificial un recurso para personalizar sus necesidades de viaje y su experiencia de vuelo hasta llegar a su destino de manera satisfactoria y grata. Con La Capi, robustecemos nuestra capacidad de atención para atender al viajero tradicional y a las nuevas generaciones que están optando por la aerolínea”.
La plataforma también ofrece un historial conversacional consultable y está respaldada con altos estándares de seguridad de datos, asegurando que cada interacción sea confiable.
Con esta apuesta tecnológica, Clic no solo celebra sus 19 años de operación, sino que reafirma su liderazgo en transformación digital en la aviación colombiana, acercando aún más la experiencia de vuelo a la innovación y la personalización.