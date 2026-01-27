Cluster Moda, el aliado estratégico para el crecimiento empresarial en Medellín y Antioquia

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia desempeña un rol fundamental, actuando como una institución articuladora del desarrollo económico regional que conecta empresas, instituciones y mercados, gestionando capacidades y acercando beneficios y servicios que permiten a los empresarios fortalecer su competitividad, innovar y proyectarse de manera sostenible en el tiempo.
Su accionar parte del reconocimiento de que son los empresarios quienes impulsan el desarrollo, y que el papel de la Cámara es servirlos, acompañarlos y potenciar sus oportunidades de crecimiento tanto en Medellín como en las regiones de su jurisdicción.
A través de una oferta integral de programas, proyectos y alianzas estratégicas, la Cámara genera condiciones para que las empresas —pequeñas, medianas y grandes— puedan enfrentar los retos de un entorno cada vez más exigente, acceder a nuevos mercados, mejorar sus capacidades internas y tomar decisiones con mayor nivel de sofisticación.
Este acompañamiento continuo no solo impacta el crecimiento económico de las organizaciones, sino que contribuye a su permanencia, competitividad y generación de empleo en el territorio.
Un ejemplo concreto de este impacto es el Cluster Moda, una iniciativa que articula a empresas, proveedores e instituciones del ecosistema moda bajo un enfoque de competencia y cooperación, con el objetivo de cerrar brechas de competitividad e impulsar la innovación y la sofisticación empresarial.
Actualmente, el Cluster Moda agrupa alrededor de 14.262 empresas que representan el 8,5 % del tejido empresarial de la jurisdicción de la Cámara y el 5,8 % del total departamental.
Este ecosistema genera más de 233.000 empleos, equivalentes al 7 % de los ocupados de Antioquia, y concentra uno de cada cuatro empleos de la industria antioqueña, lo que evidencia su importancia estratégica para el desarrollo económico y social del departamento.
Su propósito es claro: impulsar el desarrollo sostenible, competitivo e innovador del ecosistema moda de Antioquia, fortaleciendo marcas con identidad propia y promoviendo su posicionamiento en mercados especializados.
Destacado: Colombiatex recibiría 30.000 visitantes y dejaría US$10,2 millones para Medellín en 2026
Acompañamiento del Cluster Moda que se traduce en resultados para Colombiatex 2026
El impacto de esta estrategia se materializa a través de programas y proyectos enfocados en internacionalización, fortalecimiento de proveedores, participación en ferias, producción circular, formación y productividad, así como en la construcción participativa de hojas de ruta que responden a las necesidades reales del sector.
Y es que solamente durante 2025, más de 800 empresarios del ecosistema moda fueron acompañados, fortaleciendo sus capacidades empresariales y su proyección de mercado.
Este acompañamiento cobra especial relevancia en escenarios estratégicos como Colombiatex de las Américas 2026, que se realizará en Plaza Mayor, Medellín, del 27 al 29 de enero, donde 21 empresas de paquete completo con oferta exportable del Cluster Moda, pertenecientes a la jurisdicción de la Cámara, participan tras un proceso integral de preparación.
Para este escenario, en alianza con Inexmoda, la Cámara lideró un ejercicio de diagnóstico y asesorías personalizadas, orientadas a mejorar la planeación, la gestión comercial, la innovación, el desarrollo de producto y la capacidad de respuesta a las exigencias del mercado.
Como complemento, otro factor para destacar es que las empresas participantes en Colombiatex 2026 provienen de Medellín y Bello, reflejando el compromiso de la Cámara con el fortalecimiento del tejido empresarial regional. Este acompañamiento se brinda con la misma intensidad en todos los municipios de su jurisdicción, reconociendo el potencial de las regiones como motores de desarrollo.
El impacto del Cluster Moda visto desde los empresarios
Para los empresarios, este respaldo institucional representa una ventaja diferencial. Mateo Gómez, representante de M.C.J Mundial de Camisas y Jeans resalta el valor que tiene contar con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, a través del Cluster Moda.
“Para nosotros es muy importante ya que tenemos la garantía de una institución que nos respalda para llegar a esos clientes y proveedores de manera segura, y garantizando que vamos a encontrar compañías, insumos y clientes de alto nivel”.
Asimismo, destaca que el trabajo desarrollado junto al Cluster Moda les ha permitido mejorar su propuesta de valor, profesionalizar su gestión comercial y proyectarse con mayor claridad.
“Con el Cluster Moda de la Cámara tuvimos una formación previa para estar mejor preparados en cuanto a exhibición del producto, preguntas específicas de nuestros clientes o proveedores, dar respuesta efectiva a una cotización de urgencia o cómo no dar una respuesta que pueda ser contraproducente para nosotros con nuestros clientes. Y también que estos puedan irse contentos y se lleven una buena imagen no solo de la feria, sino de nuestra compañía”.
Así las cosas, y como parte de su agenda estratégica, la Cámara realizará por primera vez la Plenaria del Cluster Moda en el marco del Pabellón Inspiración de Colombiatex, el martes 27 de enero a la 1:00 p. m. bajo el lema “Conectar para transformar”, un espacio para compartir resultados, visión estratégica y experiencias empresariales que inspiran la evolución del ecosistema moda en Antioquia.
Para conocer más información sobre Colombiatex de las Américas 2026, los interesados pueden acceder por medio del enlace.