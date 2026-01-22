La edición número 38 de Colombiatex de las Américas llega en un contexto en el que las marcas globales revisan sus cadenas de suministro y el abastecimiento se consolida como una decisión estratégica.
La feria, que se realizará del 27 al 29 de enero de 2026 en Plaza Mayor Medellín, contará con la participación de más de 500 expositores de más de 20 países, en un área superior a los 27.000 metros cuadrados.
La organización espera la asistencia de más de 30.000 visitantes, entre ellos 12.000 compradores especializados, lo que ratifica su papel como una de las principales plataformas de negocios del sistema moda en el continente.
La muestra cubre toda la cadena de valor —textiles, insumos, paquete completo, maquinaria y emprendimiento— y se complementa con una agenda de conocimiento enfocada en los desafíos globales del sector, posicionando a Colombia como un hub clave de sourcing en las Américas.
“Hoy la proveeduría se define por la capacidad de respuesta, la cercanía a los mercados, la confiabilidad de los aliados y la coherencia con los valores que demandan marcas y consumidores. En ese contexto, Colombiatex de las Américas se ha consolidado como una plataforma única donde la industria puede entender el mapa real del abastecimiento global y convertir ese conocimiento en oportunidades concretas de negocio”, afirmó Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.
Impacto económico y posicionamiento regional
El evento también tiene un impacto relevante en la economía local. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, la feria proyecta una derrama económica cercana a los US$10,2 millones, impulsando sectores como logística, turismo corporativo, servicios especializados y tecnología.
“Medellín se consolida como epicentro de innovación y negocios para la industria textil del continente. Con más de 4.444 empresas del sector moda asentadas en la ciudad, eventos de esta magnitud son motores clave para fortalecer el empleo y la competitividad regional”, señaló María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico.
Bajo el concepto “En el mapa del sourcing global”, Colombiatex propone una lectura profunda de los cambios estructurales que atraviesa la industria.
Las recientes disrupciones logísticas y geopolíticas aceleraron la reconfiguración de la cadena de suministro, dando protagonismo a regiones que combinan flexibilidad, cercanía a los mercados, trazabilidad y criterios de sostenibilidad.
La feria se convierte así en una guía práctica para compradores y marcas que buscan diversificar riesgos y construir cadenas más resilientes y eficientes, en un entorno donde el costo dejó de ser el único factor de decisión.
Uno de los casos destacados es Protela, compañía que acumula más de 26 ediciones participando en Colombiatex y que se ha posicionado como referente de innovación industrial en Colombia.
En esta edición, la empresa presentará avances como la tecnología LYCRA® FitSense™, su incursión en el streetwear (ready to wear) y el lanzamiento del primer marketplace B2B textil del país, enfocado en la transformación digital del sector.
“Colombiatex es la plataforma que nos permite llevar la visión de Protela al país y al mundo. Es un aliado estratégico que impulsa nuestra evolución dentro del Sistema Moda”, afirmó José Santos, presidente de Protela.
El Showroom de Paquete Completo se consolida como uno de los espacios de mayor interés para compradores internacionales. Con cerca de 70 marcas, Colombia presenta una oferta basada en diseño con identidad.
En este segmento juega un papel relevante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que, a través de su Clúster Moda, acompaña la participación de 21 empresas y articula capacidades empresariales para fortalecer la competitividad del sector.
El Clúster agrupa 14.262 empresas, que representan el 8,5 % del tejido empresarial de su jurisdicción y generan más de 233.000 empleos, cerca del 7 % del total departamental, lo que dimensiona el peso económico y social del sistema moda en Antioquia.