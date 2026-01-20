Pese a que el sector de la moda y confecciones atravesó el año pasado por varias circunstancias como la eliminación de aranceles a insumos importados, las exportaciones tuvieron un buen comportamiento en 2025, reforzando el dinamismo de la industria en otros mercados.
Cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelaron que, entre enero y noviembre del año anterior, las ventas al exterior de la actividad cerraron en US$836,7 millones, lo que representó un incremento de 2 % frente al mismo periodo de 2024.
“La moda colombiana se ha expandido de gran manera en los principales mercados a nivel mundial, con prendas de calidad y con valor agregado. A pesar de todas las dificultades que ha atravesado esta industria, es alentador el crecimiento teniendo en cuenta lo competitivo que es este sector en los distintos continentes”, aseguró Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex).
El análisis se hace previo a una nueva versión de Colombiatex de las Américas que se desarrollará por Inexmoda la próxima semana en Medellín, en la que se tiene prevista la participación de 500 marcas y más de 12.000 compradores entre nacionales e internacionales.
Los principales mercados para la moda colombiana
La ropa de tocador o de cocina, fajas, tejidos de punto, camisetas, sostenes, manufacturas de cuero natural, fueron los productos de moda colombiana más comercializados en el mundo.
Y en ese contexto, los principales países compradores fueron Estados Unidos (US$238 millones), Ecuador (US$132,9 millones) y México (US$94,2 millones). No obstante, hay que mencionar que estos tres destinos tuvieron caídas de 5,9 %, 0,6 % y 0,9 %, respectivamente.
Entretanto, destinos como Venezuela, Guatemala, Canadá, Chile, Panamá y Alemania, tuvieron incrementos de doble dígito, lo que permitió ese aumento general.
Al mirar por departamentos, Antioquia lideró la lista con US$309,7 millones, con una participación de 37 % y un aumento de 3,4 % frente al periodo enero-noviembre de 2024; le siguieron Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Norte de Santander y Risaralda.
Por otro lado, en las empresas más exportadoras, están Industrias Cannon de Colombia, Crystal, Manufacturas Eliot, Sociedad de Comercialización Internacional Girdle & Lingerie, Textiles Lafayette, Supertex y Enka de Colombia.
El crecimiento del sector se da en un contexto en el que la insutria sigue creciendo a nivel mundial. De acuerdo con Euromonitor, el mercado de moda en el planeta crecerá cerca de 4 % anual hasta 2026, con un volumen total cercano a US$1,7 billones de euros en 2025 (ventas retail de ropa y calzado) y un gasto per cápita global aproximado de 215,8 auros por persona.