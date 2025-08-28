Vehículos y motores

Coca-Cola implementó llamativo cambio en sus camiones: Así se ven

Con esta iniciativa la compañía busca reconocer el trabajo de sus conductores.

Las acciones de Coca Cola llegan a la Bolsa de Colombia. Foto: Coca-Cola
Coca-Cola. Foto: Coca-Cola

Una de las empresas de bebidas más grandes del mundo, Coca-Cola, lanzó en Colombia una iniciativa que busca visibilizar y rendir homenaje a quienes hacen posible que sus bebidas lleguen a cada rincón del país, reconociendo el esfuerzo y la dedicación que implica recorrer, bajo sol o lluvia, las rutas que conectan al país.

Como parte de esta acción, diez camiones fueron rotulados con los nombres y virtudes que mejor representan a sus conductores. Inscripciones como ‘Berraquera’, ‘Camellador’ o ‘Echado pa’lante’ están plasmadas en los automotores.

Camión de Coca-Cola. Foto: cortesía Coca-Cola.
Camión de Coca-Cola. Foto: cortesía Coca-Cola.

“Queremos reconocer a quienes hacen posible que nuestros productos lleguen a cada rincón. Estos camiones son un símbolo de gratitud y admiración hacia las personas que, con su trabajo diario, generan conexiones reales y contribuyen al bienestar de las comunidades”, María Teresa Pérez, directora de marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela.

En los próximos días, estos camiones cumplirán sus rutas habituales por ciudades como Bogotá, Leticia, Medellín, Barranquilla y Cali.

Repartidor de Coca-Cola. Foto: cortesía.
Repartidor de Coca-Cola. Foto: cortesía.

Uno de los conductores que recibió camión personalizado es Jorge Alirio Ruiz Fuentes, con 38 años de servicio en la compañía y quien inició como ayudante y, con el tiempo, se convirtió en conductor. Hoy, su camión lleva la palabra ‘Berraquera’ como homenaje a la fuerza que lo ha guiado en su vida y a su compromiso con la empresa.

Camión personalizado de Coca-Cola. Foto: cortesía.
Camión personalizado de Coca-Cola. Foto: cortesía.

También, Jonathan Andrés Rosales, conductor identificado como ‘Camellador’, comenzó en Coca-Cola como ayudante a los 18 años y, con esfuerzo y disciplina, se convirtió en aliado y conductor.

A Carlos Torres Molina, le pusieron en el camión que conduce la frase ‘Echado pa’lante’; su vínculo con la compañía comenzó en la infancia, inspirado por su padre y su tío, quienes también trabajaron en la empresa.

