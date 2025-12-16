Colombia destaca en transacciones digitales en América Latina, según McKinsey: resaltó relevancia de IA

McKinsey & Company publicó su Global Banking Annual Review 2025, que resumió el desempeño del sector financiero durante este año que termina, incluyendo a Colombia en esta revisión, al tiempo que reveló los retos de los bancos alrededor del mundo.
El informe reconoce una dualidad para la banca: mientras que el sistema financiero mundial vivió su mejor año en la historia, con utilidades que superaron los US$1.200 millones y un retorno sobre el capital del 10,3 % (el más alto en dos décadas), el mercado bursátil no reaccionó al mismo ritmo.
Esto, teniendo en cuenta que los bancos se valoran, en promedio, un 70 % por debajo de otras industrias, reconoce McKinsey.
Con este contexto, la firma planteó a través de su informe que el futuro de la banca no dependerá de la escala, sino de la precisión estratégica y la capacidad de usar tecnología, capital y conocimiento del cliente.
¿Qué dice McKinsey sobre Colombia?
Para la firma, en América Latina, los márgenes bancarios se mantienen entre los más altos del mundo, impulsados por una base de clientes digitalmente activa y por la expansión de servicios móviles y pagos instantáneos.
Aterrizado al caso colombiano, se destacó que más del 80 % de las transacciones financieras en el país se realizan por canales digitales, con un ecosistema fintech que supera las 400 compañías activas, que compiten en áreas como crédito al consumo, billeteras electrónicas y pagos.
Sin embargo, McKinsey reconoce que existe el reto de equilibrar innovación y rentabilidad, según resaltó Carlos Andrés Suarez, socio y location manager de McKinsey & Company en Colombia.
“La banca colombiana ha hecho avances notables en digitalización y estabilidad financiera, pero ahora debe dar el siguiente paso: pasar de la eficiencia general a la precisión estratégica. Eso significa usar los datos para entender al cliente individualmente, asignar capital con disciplina y adoptar la IA de forma responsable y enfocada en generar valor” afirmó.
El estudio subraya que América Latina, y en particular Colombia, están bien posicionadas para liderar este cambio. Los bancos locales han demostrado resiliencia en entornos macroeconómicos complejos y un apetito creciente por invertir en tecnología.
Con esto en mente, la firma cree que, si logran combinar innovación con una estrategia de precisión, optimizando su capital, redefiniendo sus alianzas y priorizando al cliente digital, “podrían convertirse en los referentes regionales de una nueva era bancaria”.
El informe añade que “en la era de la inteligencia artificial, el liderazgo en banca ya no depende del tamaño, sino del enfoque. La precisión es el gran igualador: permite que incluso las instituciones más pequeñas capten beneficios desproporcionados si integran la tecnología y los datos en cada decisión”.