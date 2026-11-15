Colombia es uno de los mercados con mejor desempeño y mayor proyección de Eurofarma

Eurofarma, multinacional farmacéutica de origen brasileño, ratifica a Colombia como uno de los mercados de mejor desempeño y mayor proyección dentro de su red internacional.
La compañía, que reportó ingresos por US$2.540 millones en el cierre de 2025, está presente en 24 países de la región y avanza en su hoja de ruta estratégica con horizonte a 2027 enfocada en cinco pilares de desarrollo: internacionalización, innovación, sostenibilidad (ESG), talento humano y resultados financieros.
En este esquema, la operación en Colombia adquiere un peso protagónico por sus ventas locales récord, capacidad como centro de manufactura y plataforma de exportación.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Destacado: Relevante | Grupo Sura ya superó la meta de ganancias prevista para todo 2026 y volvió a elevar su proyección de cierre de año
Infraestructura industrial, sostenibilidad y otras apuestas en el país
Eurofarma cuenta actualmente con operaciones industriales activas en Bogotá y Cali, integradas a su cadena regional de suministro en América Latina. Desde estas instalaciones, ha impulsado la expansión de marcas como Genfar hacia aproximadamente 10 países de la región.
De igual forma, la operación en Colombia hace parte del grupo de mercados donde la multinacional opera con energía 100 % renovable trazable —junto a Brasil, Chile, Guatemala y Uruguay—, en línea con los compromisos globales de descarbonización y transición energética del sector salud.
A nivel corporativo, en la región, la farmacéutica destinó durante el periodo mencionado cerca de US$144,7 millones a proyectos de innovación e investigación y desarrollo (I+D), consolidando un pipeline con más de 350 proyectos activos y un equipo multidisciplinario de más de 770 científicos. Esto se tradujo en el lanzamiento global de más de 300 nuevos SKUs, fortaleciendo el acceso a tratamientos de prescripción y medicamentos genéricos de alta calidad.
En materia socioambiental, la firma destinó US$31,8 millones a iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en América Latina, promoviendo programas de alto impacto comunitario en Colombia, entre los que destaca su Campaña Oftalmológica anual orientada a la atención en salud visual infantil.
A la par con sus resultados financieros globales y su infraestructura industrial, Eurofarma ha consolidado en Colombia un balance operacional y de gestión humana sobresaliente durante 2026.
En el ámbito logístico y de abastecimiento, la multinacional recibió la certificación de Coopidrogas por excelencia operativa al registrar un 100 % de cumplimiento en sus entregas, reduciendo los tiempos de recepción de mercancía y optimizando la cadena de suministro nacional.
Sumado a ello, reafirmó su liderazgo en cultura organizacional al ser galardonada por Great Place to Work en el puesto #3 del ranking de Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres en Colombia y cumplir así cinco años como la farmacéutica referente en la región.
En materia de sostenibilidad e impacto social, la empresa recibió la acreditación de la Secretaría Distrital de Salud por la adecuación y puesta en marcha de su Sala de Lactancia Amiga de la Familia Lactante.
Asimismo, ejecutó exitosamente la tercera edición consecutiva de su Campaña Oftalmológica en la capital, beneficiando a más de 200 niños en condición de vulnerabilidad con valoraciones optométricas y entrega gratuita de gafas correctoras, consolidando un modelo corporativo donde el crecimiento económico avanza a la par con el desarrollo social trazable.