Colombia retrocede cinco posiciones en el Ranking Mundial de Competitividad IMD 2026 

Colombia ocupa el puesto 59 en el Ranking Mundial de Competitividad 2026 del IMD, que mide la competitividad de 70 economías a partir de indicadores estadísticos y variables de percepción empresarial.
El resultado representa una caída de cinco posiciones frente al año anterior. En América Latina, el país queda por delante de México (62), pero por detrás de Chile (43) y Brasil (69).
El índice mide cuatro grandes factores: desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia empresarial e infraestructura. Colombia retrocede en los cuatro, con su peor rendimiento en eficiencia gubernamental (puesto 65) y en infraestructura (57).
Fortalezas: emprendimiento, inversión y mercado laboral
Colombia ocupa el quinto puesto mundial en actividad emprendedora en etapa inicial y el cuarto en bajo temor al fracaso empresarial.
En atracción de inversión extranjera directa mantiene posiciones destacadas: los flujos de IED equivalen al 3,38 % del PIB, con una posición entre los 15 mejores del ranking. El mercado laboral también muestra solidez relativa, con buenos indicadores en compensación salarial, fuerza laboral y participación femenina en cargos directivos.
El informe identifica al marco social como el eslabón más débil de la competitividad colombiana: ocupa el último lugar de este subfactor, afectado por la tasa de homicidios, la desigualdad de ingresos (coeficiente Gini de 54,6) y el riesgo de inestabilidad política.
Colombia figura además entre los últimos puestos en corrupción (67), legislación empresarial (68), economía paralela (68), riesgo político (68) y acceso a mercados de capitales (68).
En eficiencia gubernamental, los indicadores de marco institucional (64) y legislación empresarial (68) arrastran la posición general hacia abajo, en un contexto donde el IMD subraya que las instituciones confiables se han convertido en el principal diferenciador competitivo de 2026.
Singapur lidera el ranking por primera vez desde 2024, seguido de Hong Kong. El IMD señala que la geopolítica reorienta la competitividad hacia la previsibilidad regulatoria y la capacidad de respuesta del Estado.
«Las economías con instituciones sólidas obtienen una ventaja en este contexto porque, a medida que el sistema internacional deja de satisfacer muchas necesidades nacionales, las empresas pueden seguir funcionando con normalidad», afirmó Arturo Bris, director del World Competitiveness Center.
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Estados Unidos regresa al Top 10 impulsado por la confianza empresarial, aunque el IMD advierte que el optimismo de los ejecutivos podría estar adelantándose a los fundamentos fiscales. China avanza del puesto 16 al 12 por mejoras en eficiencia empresarial y productividad.
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