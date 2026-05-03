Colombia, fuerte en productividad pero rezagada en gobernanza: informe del IMD

El Centro de Competitividad Mundial (WCC) presentó la primera edición del IMD Latin America and Caribbean (LAC). El informe aborda cuáles son los retos que aún enfrenta la región para fortalecer su desarrollo.
Para ello, el reporte evalúa 34 economías de LAC en cuatro pilares: desafíos económicos, gobernanza e instituciones, dinámica gerencial y empoderamiento social, utilizando 78 indicadores. A partir de ahí, los países se clasifican en ocho niveles, desde A1 (más alto) hasta D2 (más bajo).
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¿Cómo está Colombia en la tabla?
En el caso particular de Colombia, el país cuenta con una calificación general de B2, con la que se destacan dos fortalezas asociadas con su productividad y su base productiva.
En primer lugar, el informe evidencia un índice de complejidad económica que ocupa el cuarto lugar (con calificación de 0,25), lo que señala una base productiva más diversificada de lo que sugeriría el nivel de ingreso del país. Esto se traduce en que el territorio nacional ha construido variedad productiva sin lograr aún convertirla en ganancias de prosperidad más amplias.
Por otro lado, la productividad general ocupa el séptimo lugar con US$44,452 (PPA). El reporte destaca que esta clasificación se ubica por encima de la media regional, y se ve reforzado por mercados de capital relativamente profundos y una sólida producción científica.
En contraste con esos resultados, el reporte también evidencia los puntos débiles en los que debe trabajar el país.
En el pilar de gobernanza e instituciones, Colombia cae a D1, la segunda calificación más baja del informe, creando una asimetría preocupante dentro de un perfil que de otro modo sería de nivel medio. En lo referente al Estado de derecho, la puntuación se ubicó en 0,48, lo que sitúa a Colombia muy por detrás no solo de economías con calificación A como Uruguay (0,72) y Costa Rica (0,68), sino también de varios pares en el nivel B.
“Colombia combina una complejidad económica que ocupa el cuarto lugar en la región con una gobernanza que colapsa a la segunda calificación más baja del informe. Es el retrato de un país con capacidad productiva real, pero sin la credibilidad institucional para convertirla en prosperidad sostenida, precisamente cuando el mundo busca socios confiables en quién invertir”, destaca el informe.
Resultados regionales
El informe destaca que existen tres patrones que explicarían las razones detrás del estancamiento al que se enfrenta la región en términos de prosperidad: crecimiento económico sin credibilidad institucional (Brasil, México); buena gobernanza sin progreso empresarial (Santa Lucía, Paraguay); y aumento de ingresos sin inclusión social (Panamá).
“La mayoría de las economías de la región no están en crisis ni en auge. Están asentadas en un nivel intermedio de prosperidad que parece cada vez menos transitorio y cada vez más permanente. Progresan en un área y retroceden en otra”, resaltó José Caballero, autor principal del Informe de Prosperidad IMD para América Latina y el Caribe 2026.
En esa lista se suman las dinámicas empresariales, que constituyen el mayor cuello de botella para las economías de la región. Esto al limitar su capacidad de progreso incluso en países con instituciones sólidas o niveles de renta elevados.
Las brechas sociales también agravan el panorama. A pesar de los avances, persisten desigualdades en salud, educación y acceso digital. Puerto Rico, Chile y Uruguay destacan en desarrollo humano, mientras que Nicaragua y Haití se sitúan en la parte más baja.
“Los datos de este informe no son un pronóstico. Son un diagnóstico. Y el diagnóstico es claro. La región tiene más fortalezas de las que a veces se reconoce, pero también restricciones más profundas de las que la euforia del momento invita a admitir. La diferencia entre los países que aprovecharán esta coyuntura y los que la verán pasar no la determinará la geopolítica. La determinarán la calidad de sus instituciones, la productividad de sus empresas y la solidez de sus bases sociales”, añadió Caballero.
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