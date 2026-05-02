Este es el calendario de resultados financieros para el primer trimestre de 2026 de los emisores en la Bolsa de Colombia

Como es habitual, Valora Analitik publica el calendario de resultados financieros de los emisores de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), para que los inversionistas e interesados en el mercado tengan a la mano los días clave de las compañías.
En esta ocasión, y ya pasadas las asambleas de accionistas de las empresas listadas, las compañías publicarán sus balances para el primer trimestre de 2026.
Este calendario se actualiza con base en la información de cada una de ellas y las fechas en las cuales darán a conocer sus informes al mercado.
La temporada de resultados en Colombia para el primer corte de este año comenzará el lunes 4 de mayo con Grupo Cibest (Bancolombia), y se distribuirán, en su mayoría, durante la primera y segunda semana de mayo.
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Posteriormente, darán a conocer sus resultados otras grandes compañías como Cementos Argos, Ecopetrol (el 12 de mayo), Grupo Éxito (13 de mayo), seguidos por Grupo Argos, Grupo Sura, Grupo Energía Bogotá, Terpel, entre otros.
Estas son las expectativas del mercado
Visión Davivienda lanzó sus proyecciones para esta nueva entrega de balances empresariales.
“A puertas de iniciar la temporada de resultados financieros de las compañías pertenecientes al MSCI Colcap para el primer trimestre del 2026, nuestra expectativa es negativa”, anticipa su pronóstico.
Al revisar a las empresas por sectores, el sector financiero continuará con el buen comportamiento de la cartera a nivel de crecimiento y calidad. “Sin embargo, las compañías continúan ajustando sus modelos de crédito, lo que impactaría las provisiones del trimestre”.
En el sector de construcción se advierte que atraviesa un momento “de incertidumbre importante, con volúmenes de cemento y concreto desacelerándose”, sin dejar de lado las presiones en costos de producción asociados al incremento del salario mínimo.
En el caso de los conglomerados, Visión Davivienda espera impactos negativos para Grupo Sura, consecuencia de los resultados de Grupo Cibest. También pesarán los incrementos en sus reservas de los negocios de rentas vitalicias, producto del incremento del salario mínimo.
“Por otro lado, Grupo Argos continuaría con una baja generación de utilidades, mientras continuamos a la expectativa de novedades en torno a la evolución de nuevos posibles negocios”, dice la firma.
Así le iría a Ecopetrol y al sector energético
Visión Davivienda proyectó que Ecopetrol tendría un desempeño neutral “dado que a pesar de una recuperación del precio del Brent este efecto no se vería reflejado de forma proporcional”.
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Lo anterior, teniendo en cuenta mayores costos de transporte por la crisis en Medio Oriente y una menor producción de gas en el trimestre.
En el caso de Mineros, continuará su buen desempeño favorecido por mejores niveles de producción y un precio del oro favorable.
Finalmente, las compañías de energía y servicios públicos presentarán resultados negativos, afectadas principalmente “por un impacto en los ingresos tras la desvalorización del dólar respecto a las monedas de la región”, así como mayores gastos administrativos, financieros y de personal, además del incremento en el costo de la deuda.