Bolsa de Colombia cerró abril en rojo: sale del ranking regional tras caída de acciones de grandes emisores

El contexto político y macroeconómico local, junto con el panorama internacional, han pesado en el desempeño de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) en los últimos meses y su crecimiento se ha moderado considerablemente.
Solamente en abril, el MSCI Colcap, principal índice del mercado local arrojó un resultado negativo y perdió 4,74 %, con sus empresas más grandes en rojo y con acciones de poca liquidez liderando los crecimientos.
Por ejemplo, la acciones que más ganaron fueron: Fabricato, que tuvo una valorización de 18,9 %, seguido de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). Mineros, que fue la acción que más se subió el año pasado, creció 3,3 %.
Al otro lado aparece la acción de la misma bvc, que perdió 13,76 %, mientras que el título ordinario de Grupo Cibest (Bancolombia) tuvo un negativo de 11,14 %.
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Cómo les va a las acciones colombianas en el año
Al mirar el acumulado entre enero y abril, Ecopetrol sigue siendo el mejor activo de la Bolsa de Colombia, pues crece 39,04 %.
La acción de la ETB es la segunda más destacada, con un alza de 13,98 %, mientras que el título de Cementos Argos sube 10,05 %
Por su parte, el negativo más grande lo tienen los títulos participativos del Pei, que descienden 23,71 %. Le siguen las acciones de Enka (-16,26 %) y Corficolombiana (15,12%).
Bolsa de Colombia ya no está en el ranking regional
Durante varios meses el MSCI Colcap tuvo el mejor desempeño entre los mercados latinoamericanos, incluso, superando a dos de los índices más importantes de la Bolsa de Valores de Nueva York, como el S&P500 y el Nasdaq.
Tras el balance de abril, la bolsa local frenó el impulso que traía y, aunque gana 5,32 % en los primeros cuatro meses del año, no está por ahora entre las plazas bursátiles más destacadas de la región.
La que más se valorizo fue la Bolsa de Valores de Lima, que ganó 18,02 % en lo corrido de 2026, seguida de la Bolsa de Valores de Brasil (B3), que tuvo un resultado positivo de 16,26 %.
Tras vario meses en rojo, el índice Nasdaq entró al top de valorizaciones con un alza de 8,72 %, superando a la Bolsa Mexicana de Valores, que crece 5,52 %.
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