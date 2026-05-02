Este es el plan de Avianca para viajeros afectados por el cierre de operaciones de Spirit, pionera del low cost

La crisis de Spirit, la tradicional aerolínea de Estados Unidos que abrió paso al modelo de low cost que hoy domina el mercado aéreo, tocó su punto máximo este fin de semana, con el cierre de sus operaciones.
Por varios años la compañía había atravesado procesos de reestructuración y búsqueda de salidas económicas que no lograron mantenerla en el aire.
“Lamentamos informarles que todos los vuelos de Spirit Airlines han sido cancelados con efecto inmediato”, decía un mensaje al abrir la aplicación de Spirit, a lo que siguió el anuncio de que 17.000 empleados, tanto directos como indirectos, han perdido sus puestos de trabajo.
La aerolínea esperaba salir de su proceso de reestructuración antes del aumento en los precios del combustible visto recientemente, por cuenta del comienzo de los ataques a Irán el 28 de febrero.
El mes pasado, la administración Trump ofreció un préstamo de US$500 millones que podría haberle otorgado al gobierno hasta un 90 % de participación en la aerolínea con sede en Florida.
Sin embargo, las negociaciones con los tenedores de bonos para un rescate gubernamental esta semana no lograron llegar a un acuerdo, según relata CNBC.
Alternativas para los viajeros de Spirit: esto ofrece Avianca
Avianca anunció un plan de protección para pasajeros afectados por la situación de Spirit Airlines, poniendo a disposición parte de su red de rutas y sillas disponibles para facilitar la continuidad de los viajes.
La aerolínea informó que ofrecerá la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea para usuarios que ya hayan realizado el trayecto de ida y cuenten con un tiquete de regreso con Spirit Airlines hacia su destino original.
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Según explicó la compañía, esta medida estará sujeta a disponibilidad y a las condiciones establecidas dentro del plan de protección diseñado para los pasajeros afectados.
Los usuarios podrán presentarse en el aeropuerto el mismo día de su vuelo o hasta un día antes para solicitar reubicación en vuelos de Avianca, proceso que se realizará según disponibilidad y por orden de llegada.
La medida aplicará para pasajeros con tiquetes emitidos, sujetos a verificación, con fechas de viaje entre el 2 y el 16 de mayo de 2026.
La empresa aclaró que los viajeros deberán asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, tarifa administrativa y otros cobros obligatorios definidos por las autoridades.