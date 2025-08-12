Las acciones de Spirit Aviation Holdings, la empresa matriz de Spirit Airlines, cayeron este martes después de que el operador de la aerolínea hablara sobre una alta posibilidad de quiebra tras estarse quedando sin efectivo.
En el reporte financiero del segundo trimestre, la compañía manifestó que “ha seguido viéndose afectada por condiciones adversas del mercado, incluyendo una elevada capacidad nacional y una continua debilidad de la demanda de viajes de placer nacionales en el segundo trimestre de 2025, lo que ha generado un entorno de precios complejo”.
Como resultado, agregó, “la compañía continúa experimentando desafíos e incertidumbres en sus operaciones comerciales y prevé que estas tendencias se mantengan al menos durante lo que resta de 2025″.
Las declaraciones tuvieron un impacto en el comportamiento de las acciones de Spirit Aviation las cuales cayeron más de 40 % en las operaciones del mediodía, mientras que los tipos de los principales operadores como Delta, American y United aumentaron casi 10 %.
Yahoo Finance explicó en un reporte que aunque la empresa estaba tratando de aliviar su situación financiera con iniciativas como licencias para pilotos, ventas de motores de repuesto y posibles ventas de aeronaves, bienes raíces y exceso de capacidad en las puertas de los aeropuertos, la “incertidumbre de completar con éxito las iniciativas significaba que la gerencia sentía que había dudas sustanciales en cuanto a la capacidad de la empresa para continuar como un negocio en marcha” durante los próximos 12 meses”.
Así fue la historia de Spirit en el Capítulo 11 en EE. UU.
Aunque Spirit Aviation Holdings emergió de la reestructuración financiera de Spirit Airlines el 12 de marzo de este año, desde entonces ha enfrentado un momento difícil desde entonces.
La firma se declaró en bancarrota en noviembre de 2024, tras años de dificultades y una deuda creciente al no recuperarse de la pandemia de Covid-19.
La aerolínea originaria del estado de La Florida se vio especialmente afectada por el aumento de los gastos operativos y la mayor competencia. Al momento de declararse en bancarrota, la empresa había perdido más de US$2.500 millones desde principios de 2020.
En esos meses hubo varios intentos de adquisición de sus rivales como JetBlue y Frontier que resultaron fallidos durante el proceso de quiebra. El fracaso más reciente lo sintió Frontier cuando Spirit rechazó una tercera oferta el mes pasado.
“Actualmente, Spirit está en apuros porque los requisitos mínimos de liquidez de sus obligaciones de deuda y las garantías requeridas por sus acuerdos de procesamiento de tarjetas de crédito requieren que las operaciones de la compañía mejoren más rápido de lo previsto”, apuntó Yahoo.